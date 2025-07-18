Жара возвращается, известна дата: лишь в нескольких областях будет прохладно

Только в нескольких областях останется прохладная погода, а в большинстве регионов уже совсем скоро снова резко поднимется температура воздуха.

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Погода в Украине - снова вернется жара/ фото: Facebook Диденко

Вы узнаете:

Какой будет погода в Украине в выходные, 19-20 июля

В каких областях будут дожди с грозами

Когда в Украине снова начнется жара и какие области она обойдет стороной

Погода в Украине в выходные, 19 и 20 июля, принесет дожди в ряд областей. Так, 19 июля грозовые дожди наиболее вероятны на западе и севере. Ближайшей ночью также дожди возможны в центре и в восточной части нашего государства.

При этом на юге Украины ожидается сухая погода без осадков. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

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Температура воздуха в западных областях составит умеренные +20...+24 градуса, на севере +24...+26 градусов, в центральной части +25...+28 градусов (только в Винницкой области +20...+22 градуса), в восточных областях на Харьковщине +26...+27, в Луганской и Донецкой областях +32...+35 градусов, в южной части +27...+30, на Запорожье и в степной части Крыма +31...+34 градуса.

20-го июля кратковременные грозовые дожди пройдут местами в западных и северных областях, вечером в воскресенье вероятен дождь в Луганской области.

Остальная территория Украины в воскресенье попадает снова в сухую погоду, отметила синоптик.

Также она добавила, что температура воздуха 20 июля как-то особо не изменится по сравнению с субботой.

Погода в Украине 19 июля/ meteoprog

Погода в Украине 20 июля/ meteoprog

Погода в Киеве в выходные

В Киеве 19 и 20-го июля есть вероятность периодических кратковременных дождей с грозами.

Температура воздуха в столице в дневные часы в течение выходных еще порадует комфортом, ожидается +20...+23 градуса.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Когда Украину снова накроет жара

С воскресенья, 20 июля, столбики термометров начнут подниматься. В понедельник, 21 июля, в большинстве областей Украины будет скачок к жаре, кроме западных областей, где во вторник наоборот будет прохладно.

"Южная часть Украины и в дальнейшем будет принадлежать влиянию высоких градусов, а вот ослабление жары на юге Украины, по предварительным прогнозам, вероятно через неделю, 26-го июля", - отметила Диденко.

Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, жара снова накроет Украину - объявлена дата повышения температуры. Скоро температура воздуха снова поднимется - синоптик Наталья Диденко назвала дату.

Также ранее сообщалось, что сильная непогода надвигается на Украину - стало известно, где 17 июля ждать грозы, град и +12°C. Прохладнее всего будет на западе страны.

В Украине будет настоящий Армагеддон - град, шквалы и сильные ливни будут заливать Украину. Во многих областях Украины синоптики объявили штормовое предупреждение - I и II уровни опасности.

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О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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