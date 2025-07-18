Жара возвращается, известна дата: лишь в нескольких областях будет прохладно

Вы узнаете:
- Какой будет погода в Украине в выходные, 19-20 июля
- В каких областях будут дожди с грозами
- Когда в Украине снова начнется жара и какие области она обойдет стороной
Погода в Украине в выходные, 19 и 20 июля, принесет дожди в ряд областей. Так, 19 июля грозовые дожди наиболее вероятны на западе и севере. Ближайшей ночью также дожди возможны в центре и в восточной части нашего государства.
При этом на юге Украины ожидается сухая погода без осадков. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
Температура воздуха в западных областях составит умеренные +20...+24 градуса, на севере +24...+26 градусов, в центральной части +25...+28 градусов (только в Винницкой области +20...+22 градуса), в восточных областях на Харьковщине +26...+27, в Луганской и Донецкой областях +32...+35 градусов, в южной части +27...+30, на Запорожье и в степной части Крыма +31...+34 градуса.
20-го июля кратковременные грозовые дожди пройдут местами в западных и северных областях, вечером в воскресенье вероятен дождь в Луганской области.
Остальная территория Украины в воскресенье попадает снова в сухую погоду, отметила синоптик.
Также она добавила, что температура воздуха 20 июля как-то особо не изменится по сравнению с субботой.
Погода в Киеве в выходные
В Киеве 19 и 20-го июля есть вероятность периодических кратковременных дождей с грозами.
Температура воздуха в столице в дневные часы в течение выходных еще порадует комфортом, ожидается +20...+23 градуса.
Когда Украину снова накроет жара
С воскресенья, 20 июля, столбики термометров начнут подниматься. В понедельник, 21 июля, в большинстве областей Украины будет скачок к жаре, кроме западных областей, где во вторник наоборот будет прохладно.
"Южная часть Украины и в дальнейшем будет принадлежать влиянию высоких градусов, а вот ослабление жары на юге Украины, по предварительным прогнозам, вероятно через неделю, 26-го июля", - отметила Диденко.
Погода в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, жара снова накроет Украину - объявлена дата повышения температуры. Скоро температура воздуха снова поднимется - синоптик Наталья Диденко назвала дату.
Также ранее сообщалось, что сильная непогода надвигается на Украину - стало известно, где 17 июля ждать грозы, град и +12°C. Прохладнее всего будет на западе страны.
В Украине будет настоящий Армагеддон - град, шквалы и сильные ливни будут заливать Украину. Во многих областях Украины синоптики объявили штормовое предупреждение - I и II уровни опасности.
Вас также может заинтересовать:
- Где 2 отличия между мальчиками, которые играют с котом: загадка на 19 секунд
- Чем отличаются 2 девушки: лучшая загадка для проверки внимательности за 19 секунд
- "Так же, как и есть": священник ответил, можно ли исповедоваться онлайн
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред