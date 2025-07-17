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В Украине будет настоящий Армагеддон: град, шквалы и сильные ливни будут заливать Украину

Ангелина Подвысоцкая
17 июля 2025, 19:48
1330
Во многих областях Украины синоптики объявили штормовое предупреждение - І и ІІ уровни опасности.
В Украине будет настоящий Армагеддон: град, шквалы и сильные ливни будут заливать Украину
Прогноз погоды в Украине на 18 июля / Фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 18 июля
  • Когда температура воздуха опустится до +13 градусов
  • В каких областях будут грозовые дожди с градом и шквалами

Погода в Украине 18 июля будет местами штормовой с сильными грозами и шквалами. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение - І и ІІ уровни опасности. Во многих областях будут сильные дожди, град и шквалы до 15-20 м/с.

видео дня

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, коммунальных предприятий и движения транспорта", - говорится в сообщении.

погода 18 июля
Прогноз погоды в Украине на 18 июля / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 18 июля дожди с грозами будут повсюду, кроме юга. Сильные ливни ожидаются на территории западных областей. Температура воздуха в Украине будет:

  • на западе - 17-23 градуса тепла;
  • на севере - 23-27 градусов тепла;
  • в центре - 17-32 градуса тепла;
  • на юге - 28-32 градуса тепла.

В Киеве также будут дожди с грозами. Температура воздуха повысится до +20 градусов. С 21-22 июля ожидается потепление.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 18 июля

В Украине 18 июля будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди с грозами и градом почти во всех областях Украины. В этот день ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с. На Левобережье будут шквалы - 15-20 м/с.

"Температура в южной части и на востоке страны ночью 17-22°, днем 29-34°; на остальной территории ночью 13-18°, днем 21-26°, в западных областях 16-21°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +36

По данным meteoprog, 18 июля в Украине будет местами жаркая погода. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +21...+37 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +13...+20 градусов.

погода 18 июля
Прогноз погоды в Украине на 18 июля / фото: meteoprog

Погода 18 июля в Киеве

В Киеве 18 июля будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дожди с грозами. Ветер в этот день будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

"Температура по области ночью 13-18°, днем 21-26°; в Киеве ночью 16-18°, днем 21-23°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 18 июля
Прогноз погоды в Украине на 18 июля / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, жара до +36° 16 июля охватит большинство регионов страны, особенно юг и восток. Дожди и грозы прогнозируют в западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областях, местами с градом и шквалами.

Также 18-19 июля значительно похолодает, что может вызвать обострение сердечно-сосудистых болезней.

Кроме этого, 13 июля в Черновицкой области произошло землетрясение магнитудой 2,6 балла. Эпицентр был возле поселка Конятин, на глубине 3 км.

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Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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