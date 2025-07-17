В Украине будет настоящий Армагеддон: град, шквалы и сильные ливни будут заливать Украину

Вы узнаете:
- Какой будет погода ночью 18 июля
- Когда температура воздуха опустится до +13 градусов
- В каких областях будут грозовые дожди с градом и шквалами
Погода в Украине 18 июля будет местами штормовой с сильными грозами и шквалами. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптики объявили штормовое предупреждение - І и ІІ уровни опасности. Во многих областях будут сильные дожди, град и шквалы до 15-20 м/с.
"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, коммунальных предприятий и движения транспорта", - говорится в сообщении.
Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 18 июля дожди с грозами будут повсюду, кроме юга. Сильные ливни ожидаются на территории западных областей. Температура воздуха в Украине будет:
- на западе - 17-23 градуса тепла;
- на севере - 23-27 градусов тепла;
- в центре - 17-32 градуса тепла;
- на юге - 28-32 градуса тепла.
В Киеве также будут дожди с грозами. Температура воздуха повысится до +20 градусов. С 21-22 июля ожидается потепление.
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 18 июля
В Украине 18 июля будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди с грозами и градом почти во всех областях Украины. В этот день ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с. На Левобережье будут шквалы - 15-20 м/с.
"Температура в южной части и на востоке страны ночью 17-22°, днем 29-34°; на остальной территории ночью 13-18°, днем 21-26°, в западных областях 16-21°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +36
По данным meteoprog, 18 июля в Украине будет местами жаркая погода. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +21...+37 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +13...+20 градусов.
Погода 18 июля в Киеве
В Киеве 18 июля будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дожди с грозами. Ветер в этот день будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.
"Температура по области ночью 13-18°, днем 21-26°; в Киеве ночью 16-18°, днем 21-23°", - сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, жара до +36° 16 июля охватит большинство регионов страны, особенно юг и восток. Дожди и грозы прогнозируют в западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областях, местами с градом и шквалами.
Также 18-19 июля значительно похолодает, что может вызвать обострение сердечно-сосудистых болезней.
Кроме этого, 13 июля в Черновицкой области произошло землетрясение магнитудой 2,6 балла. Эпицентр был возле поселка Конятин, на глубине 3 км.
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Об источнике: Укргидрометцентр
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
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