Потрясло: в одной из областей Украины зафиксировали неожиданное землетрясение

Глубина толчков, по данным сейсмологов, составляла 3 километра.

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Подробности землетрясения на Буковине / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Специалисты зафиксировали подземный толчок в одной из областей

На Буковине зафиксировали землетрясение магнитудой 2,6 балла

В воскресенье, 13 июля, на территории Черновицкой области было зафиксировано землетрясение с магнитудой 2,6 балла по шкале Рихтера. Информацию об этом обнародовал Главный центр специального контроля.

Как сообщили специалисты, подземный толчок произошел вблизи поселка Конятин, что в Вижницком районе. Сила колебаний достигала 2,6 балла, а глубина, на которой произошло землетрясение, составила 3 километра.

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В центре объяснили, что согласно классификации, подобные землетрясения относятся к категории очень слабых и практически не ощущаются населением.

Землетрясения такой силы случаются в Украине время от времени, в частности в районах, расположенных вблизи Карпат. Одно из последних зафиксированных событий произошло 31 мая 2025 года, тогда Главный центр специального контроля зафиксировал сразу два подземных толчка на территории Закарпатской области.

Оба эти землетрясения имели магнитуду примерно 2,0 балла и были на глубине 5 километров. Их эпицентр находился недалеко от одного из населенных пунктов, расположенных в пределах Богданской территориальной общины Раховского района.

Кроме этого, в марте текущего года повышенная сейсмическая активность также была зафиксирована в Тернопольской области.

Землетрясения в Украине - что известно

Последний раз Главред писал, что в Одесской области ощутили землетрясение еще 11 мая. Его магнитуда была 4,6 баллов.

Также и в Днестровском районе Черновицкой области фиксировалось ощутимое землетрясение. 23 октября 2024 года Главный центр специального контроля зарегистрировал землетрясение с магнитудой 3,1 (по шкале Рихтера) вблизи поселка Ломачинцы.

Ранее сейсмолог Александр Кендзера спрогнозировал новое землетрясение. По его словам, оно затронет не только нашу страну - непогода может серьезно "потрясти" и Россию.

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Об источнике: Главный центр специального контроля Главный центр специального контроля (ГЦСК) Государственного космического аентства Украины - центр контроля за сейсмологической ситуацией на Земле, пишет Википедия. ГЦСК предназначен для осуществления контроля национальными техническими средствами: за соблюдением международных договоров и соглашений по ограничению и запрету испытаний ядерного оружия на иностранных испытательных полигонах и проведением ядерных взрывов в мирных целях;

за сейсмической обстановкой и другими геофизическими явлениями на территории Украины и всего Земного шара;

за радиационной обстановкой в пунктах дислокации подразделений спецконтроля.

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