В Украину врывается мощный шторм: синоптики назвали дату возвращения жары

Вы узнаете:
- Какой будет погода ночью 19 июля
- Когда температура воздуха опустится до +13 градусов
- В каких областях будут грозовые дожди с градом и шквалами
Погода в Украине 19 июля будет местами штормовой с сильными грозами и шквалами. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. Опасная погода будет в Волынской, Ровенской, Житомирской, Харьковской, восточных, Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях. Там будут сильные дожди, грозы, град и шквалы - 15-20 м/с.
Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 19 июля грозовые дожди будут на западе и севере. Ближайшей ночью также осадки ожидаются в центре и в восточных областях. Температура воздуха повысится до 20-35 градусов тепла, в зависимости от областей.
20 июля погода не изменится, а уже с воскресенья температура воздуха начнет повышаться. В большинстве областей в понедельник будет жара. Ослабление жары ожидается через неделю, 26 июля.
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 19 июля
В Украине 19 июля будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди с грозами и градом в Житомирской, Ровенской, Волынской, Харьковской, южных, восточных и юго-восточных областях. В этот день ветер будет западный и юго-западный со скоростью 7-12 м/с. Во многих областях ожидаются шквалы - 15-20 м/с.
"Температура ночью 13-18°, в юго-восточной части 17-22°; днем в западных, Киевской, Житомирской и Винницкой областях 19-24°, на остальной территории 23-28°, на юго-востоке страны до 32°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +37
По данным meteoprog, 19 июля в Украине будет местами жаркая погода. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +24...+37 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +13...+19 градусов.
Погода 19 июля в Киеве
В Киеве 19 июля будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дождь. Ветер в этот день будет юго-западный со скоростью 7-12 м/с.
"Температура по области ночью 13-18°, днем 19-24°; в Киеве ночью 15-17°, днем 22-24°", - сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, жара до +36° 16 июля охватит большинство регионов страны, особенно юг и восток. Дожди и грозы прогнозируют в западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областях, местами с градом и шквалами.
Также 18-19 июля значительно похолодает, что может вызвать обострение сердечно-сосудистых болезней.
Кроме этого, 13 июля в Черновицкой области произошло землетрясение магнитудой 2,6 балла. Эпицентр был возле поселка Конятин, на глубине 3 км.
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Об источнике: Укргидрометцентр
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
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