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В Украину врывается мощный шторм: синоптики назвали дату возвращения жары

Ангелина Подвысоцкая
18 июля 2025, 19:35обновлено 18 июля, 20:22
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Во многих областях Украины синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.
Погода, дождь, гроза
Прогноз погоды в Украине на 19 июля / unsplash.com

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 19 июля
  • Когда температура воздуха опустится до +13 градусов
  • В каких областях будут грозовые дожди с градом и шквалами

Погода в Украине 19 июля будет местами штормовой с сильными грозами и шквалами. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. Опасная погода будет в Волынской, Ровенской, Житомирской, Харьковской, восточных, Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях. Там будут сильные дожди, грозы, град и шквалы - 15-20 м/с.

видео дня
погода 19 июля
Прогноз погоды в Украине на 19 июля / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 19 июля грозовые дожди будут на западе и севере. Ближайшей ночью также осадки ожидаются в центре и в восточных областях. Температура воздуха повысится до 20-35 градусов тепла, в зависимости от областей.

20 июля погода не изменится, а уже с воскресенья температура воздуха начнет повышаться. В большинстве областей в понедельник будет жара. Ослабление жары ожидается через неделю, 26 июля.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 19 июля

В Украине 19 июля будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди с грозами и градом в Житомирской, Ровенской, Волынской, Харьковской, южных, восточных и юго-восточных областях. В этот день ветер будет западный и юго-западный со скоростью 7-12 м/с. Во многих областях ожидаются шквалы - 15-20 м/с.

"Температура ночью 13-18°, в юго-восточной части 17-22°; днем в западных, Киевской, Житомирской и Винницкой областях 19-24°, на остальной территории 23-28°, на юго-востоке страны до 32°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +37

По данным meteoprog, 19 июля в Украине будет местами жаркая погода. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +24...+37 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +13...+19 градусов.

погода 19 июля
Прогноз погоды в Украине на 19 июля / фото: meteoprog

Погода 19 июля в Киеве

В Киеве 19 июля будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дождь. Ветер в этот день будет юго-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью 13-18°, днем 19-24°; в Киеве ночью 15-17°, днем 22-24°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 19 июля
Прогноз погоды в Украине на 19 июля / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, жара до +36° 16 июля охватит большинство регионов страны, особенно юг и восток. Дожди и грозы прогнозируют в западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областях, местами с градом и шквалами.

Также 18-19 июля значительно похолодает, что может вызвать обострение сердечно-сосудистых болезней.

Кроме этого, 13 июля в Черновицкой области произошло землетрясение магнитудой 2,6 балла. Эпицентр был возле поселка Конятин, на глубине 3 км.

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Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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