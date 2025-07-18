Ударит +12 и будут дожди с грозами: стала известна дата сильного похолодания

Вы узнаете:
- Когда в Украине сильно похолодает и будут дожди с грозами
- Какие области накроет похолодание
- Какой будет погода в Украине на выходные, 19 и 20 июля
Погода в Украине в выходные, 19-20 июля, будет неустойчивой. Температура воздуха в целом будет держаться в пределах нормы. Однако в ряде областей нашего государства ночная температура опустится даже до +12 градусов.
Об этом рассказал кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич, пишет meteoprog. Он отметил, что на большей части территории нашего государства ожидается неустойчивый характер погоды с кратковременными дождями, местами значительными.
Самая высокая температура воздуха будет в юго-восточных областях и Крыму.
Погода в Украине в субботу, 19 июля
В западных областях
В западной части в течение суток ожидаются небольшие, местами умеренные дожди на фоне преимущественно пасмурного неба. В отдельных пунктах возможны грозы. Ветер западного направления, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +12...+17 градусов, днем +19...+24, на Закарпатье до +26 градусов.
В северных областях
В северных регионах Украины ожидается неустойчивая и дождливая погода. Ночью на Сумщине, днем в Киевской области пройдут значительные дожди, местами с грозами. Ветер ночью восточный, днем южный, 5-10 м/с, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +13...+18 градусов, днем +22...+27.
В центральных областях
В центральных областях страны в течение суток ожидается погода без существенных осадков, лишь ночью в Полтавской и Днепропетровской областях ожидаются умеренные дожди, местами с грозой. Ветер ночью переменных направлений, 3-8 м/с, днем юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +14...+19 градусов, днем +23...+28, в Днепропетровской области местами +29...+31 градус.
На юге Украины
В южной части страны и Крыму ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный/ юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +14...+19 градусов, днем +24...+29, в Крыму и Приазовье местами +30...+33 градуса.
В восточных областях
В восточных областях в течение суток ожидается неустойчивая погода, пройдут дожди в сопровождении гроз, местами значительные. Ветер ночью переменных направлений, днем юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +18...+23 градуса, днем +25...+30, на крайнем юго-востоке +32...+37 градусов.
Погода в Украине в воскресенье, 20 июля
В западных областях
В западной части страны сохранится преимущественно дождливая погода, местами осадки будут значительными. Лишь на Закарпатье обойдется без дождей. Ветер западный/ юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +12...+17 градусов, днем +20...+25, на Закарпатье до +27 градусов.
В северных областях
В северных областях ночью местами пройдут небольшие дожди, днем ожидаются умеренные, местами значительные осадки. В отдельных пунктах возможны грозы и шквалы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +12...+17 градусов, днем +21...+26.
В центральных областях
В центральных регионах страны ожидается погода без существенных осадков, лишь днем на Черкасщине и на западе Кировоградской области пройдут дожди, местами с грозой. Ветер ночью переменных направлений, днем юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +14...+19 градусов, днем +27...+32.
На юге Украины
В южных регионах Украины ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер ночью переменных направлений, днем юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +15...+20 градусов, днем +28...+33.
В восточных областях
В восточных областях ожидается погода без существенных осадков, лишь днем в Донецкой и Луганской областях местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +14...+19 градусов, днем +27...+32.
Погода в Украине - последние новости
Ранее сообщалось, что жара возвращается, известна дата - лишь в нескольких областях будет прохладно. Только в нескольких областях останется прохладная погода, а в большинстве регионов уже совсем скоро снова резко поднимется температура воздуха.
Как ранее сообщал Главред, жара снова накроет Украину - объявлена дата повышения температуры. Скоро температура воздуха снова поднимется - синоптик Наталья Диденко назвала дату.
Также ранее сообщалось, что сильная непогода надвигается на Украину - стало известно, где 17 июля ждать грозы, град и +12°C. Прохладнее всего будет на западе страны.
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О персоне: Игорь Кибальчич
Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.
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