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Загадка для людей с высоким IQ: надо найти букву G за 21 секунду

Алёна Воронина
16 июля 2025, 07:10
47
Только небольшому количеству людей удастся справиться со сложной загадкой за такой короткий промежуток времени.
Загадка, девушка.
Надо найти букву G за 21 секунду/ коллаж: Главред, фото: jagranjosh, depositphotos.com/ua

Различные оптические иллюзии могут определить, обладаете ли вы острым зрением и сильными навыками наблюдения, проверяя вашу способность быстро распознавать скрытые детали или едва заметные различия на изображении.

Скорость и точность, с которой вы определяете скрытые элементы, могут быть хорошим показателем вашей остроты зрения и внимания к деталям.

Сегодня мы предлагаем вам испытание, которое проверит остроту вашего зрения. Среди большого количества букв "C" скрывается одна буква "G" - нужно найти ее за 21 секунду, пишет jagranjosh. Сможете ли вы справиться с таким заданием?

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Да, мы согласны, что задача непростая. Но если приложить немного усилий и проявить терпение, то вам точно удастся добраться до правильного ответа.

Просто стоит верить в свои силы, не бояться бросить себе вызов и не останавливатся перед трудностями.

Загадка
Надо найти букву G за 21 секунду/ jagranjosh

Когда справитесь с заданием, можете проверить правильность ответа, взглянув на правильный ответ, который мы оставили внизу страницы.

Загадка
Непросто будет найти отличную от всех остальных букву/ jagranjosh

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой только гений найдет 3 отличия за 27 секунд - надо понять, чем отличаются два рисунка папы с дочкой. Чтобы добраться до правильного ответа, нужно будет направить на это задание всю свою внимательность.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо угадать, где ошибка на рисунке - только самый умный найдет ее за 12 секунд. Непросто будет угадать, что именно на картинке не так, как должно быть.

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Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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оптическая иллюзия головоломки задача на логику
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