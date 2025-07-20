В Украину придет циклон: названы регионы, которые завтра будет заливать дождем

Вы узнаете:
- Какой будет погода в понедельник
- Когда в Украину вернется жара
Погода в Украине в понедельник, 21 июля, в большинстве регионов будет дождливой. Но уже во вторник страну накроет жара. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, очередная синоптическая неделя в Украине будет крепко держать лето за руку.
Погода в Украине 21 июля
Известно, что температура воздуха в понедельник в течение дня составит +24...+29 градусов, на Черниговщине и Сумщине свежее, местами +20...+23 градуса. На юге Украины, в юго-восточной части и на Днепропетровщине +30...+33 градуса.
Диденко отметила, что дожди с грозами пройдут 21 июля в северной части Украины (влияние циклона), а ближайшей ночью локальные грозовые дожди возможны на западе и в центре.
"И еще один дождевой очаг будет наблюдаться только вечером в понедельник на Харьковщине. Все, кто не вошел в этот перечень, попадает завтра в сухую погоду", - подчеркнула синоптик.
Погода в Киеве 21 июля
В то же время, в Киеве 21 июля пройдет кратковременный дождь, местами гроза. Температура воздуха в течение дня +24...+26 градусов.
Диденко также отметила, что уже во вторник, 22 июля, в большинстве областей Украины (кроме западной части) ожидается скачок до жары, а на юге и юго-востоке до сильной жары.
Так, температура воздуха составит во вторник +29...+34 градуса, на юге и юго-востоке +32...+36 градусов. Только в западных областях ожидается +23...+27 градусов.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в Укргидрометцентре говорили, что в Украине 20 июля будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди с грозами в северных, центральных, Одесской и Николаевской областях.
Синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха сообщала, что с 21 июля Украину снова накроет сухая и жаркая погода, в некоторых областях температура воздуха даже поднимется до +37 градусов.
Кроме того, синоптик Игорь Кибальчич рассказал, что в третьей декаде июля над Украиной будет преобладать поле пониженного атмосферного давления, что будет способствовать формированию дождливой облачности над большинством регионов.
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О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
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