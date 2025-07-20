В Украину придет циклон: названы регионы, которые завтра будет заливать дождем

Синоптик также рассказала, когда в Украину придет сильная жара.

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Прогноз погоды на понедельник / фото: pixabay

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Какой будет погода в понедельник

Когда в Украину вернется жара

Погода в Украине в понедельник, 21 июля, в большинстве регионов будет дождливой. Но уже во вторник страну накроет жара. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, очередная синоптическая неделя в Украине будет крепко держать лето за руку.

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Погода в Украине 21 июля

Известно, что температура воздуха в понедельник в течение дня составит +24...+29 градусов, на Черниговщине и Сумщине свежее, местами +20...+23 градуса. На юге Украины, в юго-восточной части и на Днепропетровщине +30...+33 градуса.

Диденко отметила, что дожди с грозами пройдут 21 июля в северной части Украины (влияние циклона), а ближайшей ночью локальные грозовые дожди возможны на западе и в центре.

"И еще один дождевой очаг будет наблюдаться только вечером в понедельник на Харьковщине. Все, кто не вошел в этот перечень, попадает завтра в сухую погоду", - подчеркнула синоптик.

Погода 21 июля / фото: meteoprog

Погода в Киеве 21 июля

В то же время, в Киеве 21 июля пройдет кратковременный дождь, местами гроза. Температура воздуха в течение дня +24...+26 градусов.

Погода в Киеве 21 июля / фото: meteoprog

Диденко также отметила, что уже во вторник, 22 июля, в большинстве областей Украины (кроме западной части) ожидается скачок до жары, а на юге и юго-востоке до сильной жары.

Так, температура воздуха составит во вторник +29...+34 градуса, на юге и юго-востоке +32...+36 градусов. Только в западных областях ожидается +23...+27 градусов.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Укргидрометцентре говорили, что в Украине 20 июля будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди с грозами в северных, центральных, Одесской и Николаевской областях.

Синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха сообщала, что с 21 июля Украину снова накроет сухая и жаркая погода, в некоторых областях температура воздуха даже поднимется до +37 градусов.

Кроме того, синоптик Игорь Кибальчич рассказал, что в третьей декаде июля над Украиной будет преобладать поле пониженного атмосферного давления, что будет способствовать формированию дождливой облачности над большинством регионов.

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О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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