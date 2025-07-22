Мощный шторм накроет страну: где будут лить грозовые дожди, град и шквалы

Во многих областях синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

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Прогноз погоды в Украине на 23 июля / фото: pexels

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 23 июля

Когда температура воздуха опустится до +14 градусов

В каких областях будут грозовые дожди, град и шквалы

Погода в Украине 23 июля будет местами жаркая. Однако многие области накроют грозовые дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. Речь идет о северных, центральных, Харьковской областях. Там будут грозы, град и шквалы - 15-20 м/с.

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"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине на 23 июля / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 23 июля дожди с грозами синоптики прогнозируют в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

Температура воздуха повысится до +26...+29 градусов. На юге и юго-востоке будет 30-35 градусов тепла. В ближайшее время температура воздуха в Украине будет испытывать незначительные колебания.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 23 июля

В Украине 23 июля будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди с грозами, град и шквалы в большинстве областей Украины. В этот день ветер будет юго-западный и западный со скоростью 7-12 м/с.

"Сохранится по-летнему теплая погода. Температура в западных и северных областях ночью 14-19°, днем 23-28°; на остальной территории ночью 18-23°, днем 27-32°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +35

По данным meteoprog, 23 июля в Украине будет местами жаркая погода. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +21...+35 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +14...+25 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 23 июля / фото: meteoprog

Погода 23 июля в Киеве

В Киеве 23 июля будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют дожди с грозами. Ветер в этот день будет западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью 14-19°, днем 23-28°; в Киеве ночью 17-19°, днем 26-28°", - сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. В регионе будут грозы, град и шквалы - 15-20 м/с.

Прогноз погоды в Украине на 23 июля / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, жара до +36° 16 июля охватит большинство регионов страны, особенно юг и восток. Дожди и грозы прогнозируют в западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областях, местами с градом и шквалами.

Также 18-19 июля значительно похолодает, что может вызвать обострение сердечно-сосудистых болезней.

Кроме этого, 13 июля в Черновицкой области произошло землетрясение магнитудой 2,6 балла. Эпицентр был возле поселка Конятин, на глубине 3 км.

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Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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