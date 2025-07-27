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В ближайшее время может резко ухудшиться самочувствие: страну накрыла жесткая магнитная буря

Ангелина Подвысоцкая
27 июля 2025, 00:25
21
Ожидается, что мощность магнитной бури может достичь 5-ти баллов.
магнитная буря
Украину атакует 5-балльная магнитная буря / иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

Что узнаете:

  • Как магнитная буря влияет на человека
  • Когда будет пик следующей магнитной бури
  • Когда закончится магнитная буря

Украину атаковала новая магнитная буря. Она будет такой мощной, что даже может негативно повлиять на здоровье. Об этом сообщает meteoagent.

Мощность магнитной бури внезапно начала расти 22 июля. Тогда она достигла 5-ти баллов. На следующий день она стала еще сильнее - 6 баллов. На таком уровне она продержалась два дня.

видео дня

25 июля буря пошла на спад. Она снизилась до 4-х баллов, но 27 февраля вновь начала расти. В этот день мощность бури достигла 5-ти баллов. Ожидается, что 28 июля она опустится до 3-х баллов.

магнитная буря
Украину атакует 5-балльная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 1 вспышка класса С. Сообщается, что 27 июля могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 40%. Вероятность вспышек класса Х составляет 5%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечены 35 солнечных пятен.

"Магнитная буря такой силы может быть причиной незначительных сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграции птиц и животных. Также магнитная буря может повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей, поэтому в этот день им нужно быть осторожными", - говорится в сообщении.

магнитная буря, влияние магнитной бури
Как магнитная буря влияет на человека / Инфографика Главред

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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