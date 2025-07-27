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Грозовой циклон надвигается на Украину: в каких областях будет опасная погода

Ангелина Подвысоцкая
27 июля 2025, 19:15
671
Погода во Львове будет самой прохладной. Там температура воздуха опустится до +15 градусов.
погода
Прогноз погоды в Украине на 28 июля / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 28 июля
  • Когда температура воздуха повысится до +40 градусов
  • В каких областях будут грозовые дожди, град и шквалы

Погода в Украине 28 июля будет штормовой. Регионы будут под влиянием циклона. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение во многих областях - І уровень опасности. Речь идет о западных, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях. Там ожидаются сильные грозовые дожди, град и шквалы - 15-20 м/с.

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"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - говорится в сообщении.

погода 28 июля
Прогноз погоды в Украине на 28 июля / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 28 июля Украину накроет сильный циклон. Он будет влиять на погоду в западных областях. Там ожидаются сильные ливни, шквалы и даже град. Эта неустойчивая дождливая погода также дойдет завтра и до Житомирщины, Винницкой, Киевской, Черкасской и частично Черниговской областей.

Сильная жара продержится только на юге и Днепропетровщине. Там температура воздуха повысится до +39 градусов. В западных областях температура воздуха повысится до 23-29 градусов.

Во вторник в Киеве будет также жарко - 34 градуса тепла. На юге удержится сильная жара. Ее ослабление в Украине ожидается 31 июля.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 28 июля

В Украине 28 июля будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди с грозами и градом в западных, северных, центральных, Житомирской, Винницкой, Одесской, Николаевской Черкасской и Киевской областях. В этот день ветер будет восточный и юго-восточный со скоростью 7-12 м/с. В отдельных районах будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура ночью 17-22°, на юге до 25°, днем 29-34°, в южных, Кировоградской и Днепропетровской областях местами сильная жара 35-38°, в северных областях 27-32°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +40

По данным meteoprog, 28 июля в Украине будет местами жаркая погода. Теплее всего будет в Николаевской области. Там температура воздуха повысится до +24...40 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +15...+24 градусов.

погода 28 июля
Прогноз погоды в Украине на 28 июля / фото: meteoprog

Погода 28 июля в Киеве

В Киеве 28 июля будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют значительный дождь с грозами и градом. Ветер в этот день будет юго-восточный со скоростью 7-12 м/с. Также ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с. Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

"Температура ночью 17-22°, днем 27-32°; в Киеве ночью 20-22°, днем 27-29°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 28 июля
Прогноз погоды в Украине на 28 июля / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что погода в Украине до конца июля, а также в первые дни августа будет очень жаркой.

Погода в Украине в воскресенье, 27 июля, и в ближайшие дни будет жаркой. Самые высокие температуры воздуха будут на юге, там местами столбики термометров будут показывать даже +40 градусов. Синоптик Наталья Диденко рекомендовала в эти дни избегать длительного пребывания на улице.

Главред недавно писал, что август в Украине будет жаркий и с дефицитом осадков, а в некоторых регионах температура воздуха будет выше нормы.

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Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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