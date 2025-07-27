Жара в Украине: синоптик сказала, когда ждать смены погоды

Вы узнаете:
- Какой погода будет 28 июля
- Когда в Украине жара ослабнет
В понедельник, 28 июля, западные регионы Украины накроет циклон, по имени Karlheinz. Стоит ожидать грозы, порывистый ветер и местами даже град. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Дождливая погода также "дойдет" до центральных регионов Украины. В частности, осадки стоит ожидать в Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской и Черниговской областях.
На остальной территории Украины будет царить сухая погода.
Жара не планирует пока отступать из южной части Украины и из Днепропетровской области.
"Опять и люди, и природа будут страдать от сильной жары - ожидается +32...+39 градусов", - написала Диденко.
Также жарко будет в центральных областях.
Синоптик добавила, что в западных областях и на севере Украины в понедельник будет комфортная температура воздуха, в течение дня +23...+29 градусов.
В восточных областях 28 июля предполагается +30...+33 градуса.
Погода в Киеве 28 июля
В понедельник, 28 июля, столицу накроют периодические ливни и грозы. Температура воздуха составит +25...+28 градусов.
Жарко в Киеве будет 29 июля, разогреет до +34 градусов.
"Еще воздух будет насыщен влагой - тяжеловато для людей с сердечно-сосудистыми и бронхо-легочными недугами. Позаботьтесь о себе и о тех, кто рядом. Вторник пусть побудет без активностей", - отметила Диденко.
По ее словам, ослабление жары в Украине вероятно 31 июля.
Погода в Украине - последние новости
Напомним, синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что погода в Украине до конца июля, а также в первые дни августа будет очень жаркой.
Погода в Украине в воскресенье, 27 июля, и в ближайшие дни будет жаркой. Самые высокие температуры воздуха будут на юге, там местами столбики термометров будут показывать даже +40 градусов. Синоптик Наталья Диденко рекомендовала в эти дни избегать длительного пребывания на улице.
Главред недавно писал, что август в Украине будет жаркий и с дефицитом осадков, а в некоторых регионах температура воздуха будет выше нормы.
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О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
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