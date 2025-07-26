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Град, грозы и шквалы: Украину атакует опасный шторм

Ангелина Подвысоцкая
26 июля 2025, 19:31обновлено 26 июля, 20:10
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Погода в Николаеве будет самой жаркой. Там температура воздуха повысится до +40 градусов.
погода
Прогноз погоды в Украине на 27 июля / фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 27 июля
  • Когда температура воздуха повысится до +40 градусов
  • В каких областях будут дожди с грозами

Погода в Украине 27 июля будет очень жаркой. В некоторых областях ожидаются сильные дожди с грозами. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности в Киеве, южных, Днепропетровской, Ивано-Франковской областях.

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погода 27 июля
Прогноз погоды в Украине на 27 июля / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 27 июля в Украине будет сильная жара. На юге температура воздуха повысится до +40 градусов. Более свежая погода будет на западе. Там температура воздуха повысится лишь до 24-29 градусов тепла. В этот день ожидаются грозовые дожди в западных, Житомирской, Винницкой, Винницкой, Одесской и Черкасской областях.

В Киеве особенно жаркими будут понедельник и вторник. В то же время там могут быть грозовые дожди. Синоптик советует избегать длительного пребывания на улице.

Жара начнет ослабевать 30 июля. Высокие температуры воздуха удержатся на Левобережье страны.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 27 июля

В Украине 27 июля будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди с грозами и градом в западных, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях. В этот день ветер будет северо-восточный с переходом в южный со скоростью 7-12 м/с. Также могут быть сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура ночью 17-22°, днем 25-30°, на западе страны 21-26°; на юге и юго-востоке ночью 20-25°, днем 29-34°, в южной части сильная жара 35-38°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +40

По данным meteoprog, 27 июля в Украине будет местами жаркая погода. Теплее всего будет в Николаевской области. Там температура воздуха повысится до +24...40 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +18...+24 градусов.

Погода в Украине 27 июля
Прогноз погоды в Украине на 27 июля / meteoprog

Погода 27 июля в Киеве

В Киеве 27 июля будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют кратковременный дождь. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью 17-22°, днем 25-30°; в Киеве ночью 20-22°, днем 27-29°", - сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Киеве на две недели
Прогноз погоды в Украине на 27 июля / meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, жара до +36° 16 июля охватит большинство регионов страны, особенно юг и восток. Дожди и грозы прогнозируют в западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областях, местами с градом и шквалами.

Также 18-19 июля значительно похолодает, что может вызвать обострение сердечно-сосудистых болезней.

Кроме этого, 13 июля в Черновицкой области произошло землетрясение магнитудой 2,6 балла. Эпицентр был возле поселка Конятин, на глубине 3 км.

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Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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