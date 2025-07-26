Град, грозы и шквалы: Украину атакует опасный шторм

Вы узнаете:
- Какой будет погода ночью 27 июля
- Когда температура воздуха повысится до +40 градусов
- В каких областях будут дожди с грозами
Погода в Украине 27 июля будет очень жаркой. В некоторых областях ожидаются сильные дожди с грозами. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптики объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности в Киеве, южных, Днепропетровской, Ивано-Франковской областях.
Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 27 июля в Украине будет сильная жара. На юге температура воздуха повысится до +40 градусов. Более свежая погода будет на западе. Там температура воздуха повысится лишь до 24-29 градусов тепла. В этот день ожидаются грозовые дожди в западных, Житомирской, Винницкой, Винницкой, Одесской и Черкасской областях.
В Киеве особенно жаркими будут понедельник и вторник. В то же время там могут быть грозовые дожди. Синоптик советует избегать длительного пребывания на улице.
Жара начнет ослабевать 30 июля. Высокие температуры воздуха удержатся на Левобережье страны.
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 27 июля
В Украине 27 июля будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди с грозами и градом в западных, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях. В этот день ветер будет северо-восточный с переходом в южный со скоростью 7-12 м/с. Также могут быть сильные порывы ветра - 15-20 м/с.
"Температура ночью 17-22°, днем 25-30°, на западе страны 21-26°; на юге и юго-востоке ночью 20-25°, днем 29-34°, в южной части сильная жара 35-38°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +40
По данным meteoprog, 27 июля в Украине будет местами жаркая погода. Теплее всего будет в Николаевской области. Там температура воздуха повысится до +24...40 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +18...+24 градусов.
Погода 27 июля в Киеве
В Киеве 27 июля будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют кратковременный дождь. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с.
"Температура ночью 17-22°, днем 25-30°; в Киеве ночью 20-22°, днем 27-29°", - сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, жара до +36° 16 июля охватит большинство регионов страны, особенно юг и восток. Дожди и грозы прогнозируют в западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областях, местами с градом и шквалами.
Также 18-19 июля значительно похолодает, что может вызвать обострение сердечно-сосудистых болезней.
Кроме этого, 13 июля в Черновицкой области произошло землетрясение магнитудой 2,6 балла. Эпицентр был возле поселка Конятин, на глубине 3 км.
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Об источнике: Укргидрометцентр
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
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