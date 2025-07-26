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"Лучше не выходить на улицу": украинцам объявили важное предупреждение

Алёна Воронина
26 июля 2025, 13:48
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В отдельные дни лучше не находиться на улице длительное время из-за опасных погодных условий.
лето, погода
Погода в Украине - украинцам объявили важное предупреждение/ фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода в Украине в воскресенье, 27 июля, и в ближайшие дни
  • Где будут идти дожди
  • Где температура поднимется до +40 градусов

Погода в Украине в воскресенье, 27 июля, и в ближайшие дни будет жаркой. Самые высокие температуры воздуха будут на юге, там местами столбики термометров будут показывать даже +40 градусов.

В то же время в воскресенье, 27 июля, ожидаются дожди в ряде областей. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

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Она отметила, что температура воздуха в разных областях будет такой:

  • на юге +34...+39, местами до +40 градусов,
  • на востоке +30...+35 градусов,
  • в центральной части +30...+35, в Винницкой области +28...+30 градусов,
  • на севере +27...+32 градуса,
  • на западе +24...+29 градусов.

В воскресенье кратковременные грозовые дожди пройдут в западных областях, в Житомирской, Винницкой, местами в Одесской и Черкасской областях.

На остальной территории Украины ожидается сухая погода.

Погода в Украине 27 июля
Погода в Украине 27 июля/ meteoprog

Погода в Киеве 27 июля

В Киеве 27-го июля будет без осадков. Днем нагреет до +30 градусов.

"В Киеве особенно жаркими будут понедельник и вторник, хотя и возможны локальные грозовые дожди. Но это еще добавит синоптического дискомфорта из-за высокой влажности воздуха при температуре воздуха +31...+34 градуса. Лучше в эти дни избегать длительного пребывания на улице", - предупредила Диденко.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Когда жара в Украине ослабнет

В среду, 30 июля, жара ослабнет, кроме левобережья Украины, где удержится сильная жара. 31 июля ощутимо посвежеет и уйдет сильная жара с юга и востока.

Наталия Диденко инфографика
Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что аномальная жара накроет несколько областей Украины - стала известна дата. Погода в Украине резко измениться, в нескольких областях будет наблюдаться существенное повышение температуры воздуха.

Как ранее сообщал Главред, ударит +40 градусов - какие области на выходные накроет невероятная жара. Скоро ряд областей накроют очень высокие температуры воздуха.

Напомним, август готовит сюрпризы - синоптик сказала, к какой погоде готовиться украинцам. Август "обещает" быть жарким.

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О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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