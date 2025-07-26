"Лучше не выходить на улицу": украинцам объявили важное предупреждение

Вы узнаете:
- Какой будет погода в Украине в воскресенье, 27 июля, и в ближайшие дни
- Где будут идти дожди
- Где температура поднимется до +40 градусов
Погода в Украине в воскресенье, 27 июля, и в ближайшие дни будет жаркой. Самые высокие температуры воздуха будут на юге, там местами столбики термометров будут показывать даже +40 градусов.
В то же время в воскресенье, 27 июля, ожидаются дожди в ряде областей. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
Она отметила, что температура воздуха в разных областях будет такой:
- на юге +34...+39, местами до +40 градусов,
- на востоке +30...+35 градусов,
- в центральной части +30...+35, в Винницкой области +28...+30 градусов,
- на севере +27...+32 градуса,
- на западе +24...+29 градусов.
В воскресенье кратковременные грозовые дожди пройдут в западных областях, в Житомирской, Винницкой, местами в Одесской и Черкасской областях.
На остальной территории Украины ожидается сухая погода.
Погода в Киеве 27 июля
В Киеве 27-го июля будет без осадков. Днем нагреет до +30 градусов.
"В Киеве особенно жаркими будут понедельник и вторник, хотя и возможны локальные грозовые дожди. Но это еще добавит синоптического дискомфорта из-за высокой влажности воздуха при температуре воздуха +31...+34 градуса. Лучше в эти дни избегать длительного пребывания на улице", - предупредила Диденко.
Когда жара в Украине ослабнет
В среду, 30 июля, жара ослабнет, кроме левобережья Украины, где удержится сильная жара. 31 июля ощутимо посвежеет и уйдет сильная жара с юга и востока.
Погода в Украине - последние новости
Ранее сообщалось, что аномальная жара накроет несколько областей Украины - стала известна дата. Погода в Украине резко измениться, в нескольких областях будет наблюдаться существенное повышение температуры воздуха.
Как ранее сообщал Главред, ударит +40 градусов - какие области на выходные накроет невероятная жара. Скоро ряд областей накроют очень высокие температуры воздуха.
Напомним, август готовит сюрпризы - синоптик сказала, к какой погоде готовиться украинцам. Август "обещает" быть жарким.
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О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
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