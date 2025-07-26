Грех ли детям бегать по церкви: что делать родителям в таком случае - ответ священника

Вы узнаете:
- Грех ли детям бегать по церкви
- Стоит ли ругать детей за то, что они бегают по церкви
Детям, которые присутствуют на богослужении в церкви, бывает трудно тихо вести себя вплоть до окончания службы.
Конечно, родители должны объяснять своим детям правила поведения в разных местах, в том числе и в храме. Но если уж малышам стало скучно и дети начали бегать по храму, что стоит делать в этом случае? Ответ на этот вопрос дал священник Православной церкви Украины Алексей Филюк.
По его словам, нет греха в том, что дети бегают по церкви.
"Нет, греха нет. Говорил Иисус: "Пустите детей, ибо их есть Царство Небесное". Дети - невинные. Это Божьи творения, Божьи детки, и они могут бегать. А вот уже взрослые должны запастись терпением, чтобы не злиться и не давать в своем сердце места дьяволу. Детки пришли в церковь, они могут бегать, они могут даже скакать где-то, потому что это дети. Вы еще им не скажете то все, чтобы они так поняли. Но вы, взрослые, не гневите Бога и не злитесь", - отметил священник.
Смотрите видео о том, грех ли детям бегать по церкви:
Как ранее рассказывал Главред, священник ответил, можно ли исповедоваться онлайн. Отец Алексей Филюк объяснил, можно ли не приходить в церковь, а исповедаться в онлайн-режиме.
Также ранее церковь расставила точки над "і" относительно того, как правильно обращаться к родителям - на "ты" или на "вы". Часто у многих людей могут возникать сомнения, как правильно обращаться к родителям. Священник дал разъяснения.
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О персоне: Алексей Филюк
Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.
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