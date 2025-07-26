Как правильно - "добрий ранок" или "доброго ранку": какую ошибку делают многие украинцы

Учитель объяснила, какое именно словосочетание будет правильно использовать в таком случае.

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Как правильно - "добрий ранок" или "доброго ранку"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин из видео

Вы узнаете:

Как правильно говорить - "добрий ранок" или"доброго ранку"

Какой ошибки стоит избегать

Вокруг того, как именно правильно здороваться с другими людьми утром и какое словосочетание стоит для этого использовать, идет много споров.

Все точки над "і" в этом вопросе расставила учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української".

видео дня

"Добрий ранок" - это неправильная форма приветствия. Утром мы говорим "Доброго ранку" в родительном падеже. А вот днем и ночью мы ставим приветствие свое в именительном падеже - "Добрий день" і "Добрий вечір". "Почему именно так?", - гневно спрашивают люди, - "Покажите ссылку на документ, в каком документе это прописано". Это нигде не прописано, так сложилось исторически", - отметила учитель.

Она пояснила, что приветствие "Доброго ранку" является фразеологизмом, а фразеологизмы у нас не меняются.

"Это устойчивые словосочетания, которые мы с вами употребляем. Поэтому "Доброго ранку", "Добрий день" і "Добрий вечір", - подытожила она.

Смотрите видео о том, как правильно - "добрий ранок" или "доброго ранку":

Ранее Главред рассказывал о том, как сказать "эхо" на украинском - многие будут удивлены. В украинском языке неправильно говорить слово "эхо" - его нужно заменить на правильный вариант.

Также ранее мы рассказывали, почему нельзя говорить "страховка" и "парковка" и какими словами их нужно заменить. На самом деле не стоит использовать такие слова - их нужно заменить на правильные варианты.

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О персоне: Светлана Чернышева Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube. По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.

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