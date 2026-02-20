Укр
Будапешт заблокировал кредит для Киева на 90 млрд евро - FT

Виталий Кирсанов
20 февраля 2026, 19:11
Лидеры ЕС согласовали данный кредит в декабре 2025 года как экстренную финансовую поддержку для Киева.
Будапешт выступил против предоставления Киеву кредита ЕС на сумму 90 миллиардов евро. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По информации издания, 20 января посол Венгрии при ЕС высказал возражение против механизма, предусматривающего заимствование средств путем выпуска долговых обязательств, гарантированных бюджетом Евросоюза.

Журналисты подчеркивают, что для утверждения кредита необходима единогласная поддержка всех государств-членов блока, а потому позиция Будапешта фактически блокирует решение.

Кроме того, как отмечает FT, сложившаяся ситуация может осложнить утверждение новой программы помощи от Международный валютный фонд на 8 млрд долларов.

Financial Times напоминает, что лидеры ЕС согласовали данный кредит в декабре 2025 года как экстренную финансовую поддержку для Киева, который уже в апреле может столкнуться с дефицитом бюджета. Тогда Словакия и Чехия вместе с Венгрией дали согласие при условии, что не будут нести ответственность за выплату процентов или погашение займа, обеспеченного гарантиями остальных 24 стран союза.

Однако для того чтобы Европейская комиссия смогла задействовать резерв бюджета ЕС и осуществить заимствования для последующего кредитования Украины, требуется единогласное решение всех членов объединения, подчеркивает издание.

Почему Орбан выступает против Украины - мнение эксперта

По словам политолога Игоря Рейтеровича, премьер Венгрии Виктор Орбан использует внешние факторы, в частности тему Украины, чтобы отвлечь население от внутренних проблем и создать образ "врага".

"Орбан уже блокирует определенные инициативы на уровне Европейского Союза. Как премьер-министр Венгрии он делает это официально, а теперь стремится переложить ответственность на венгров. То есть он хочет сказать, что это не его личная позиция, а позиция народа: мол, "венгры выступили против, а я, как демократически избранный лидер, не могу не поддержать их волю", - пояснил эксперт.

Как отметил Рейтерович, шансы Орбана на переизбрание невелики, поскольку партия "Фидес" отстает более чем на 15%.

Кредит ЕС Украине

Европейский Союз принял решение предоставить Украине финансовую помощь в размере 90 миллиардов евро на период 2026-2027 годов. Об этом 19 декабря сообщил президент Европейского совета Антониу Кошта.

Напомним, Главред писал, что коалиция из 11 стран Европейского Союза предложила ослабить правила, чтобы Украина могла использовать заем в размере 90 миллиардов евро для закупки британского вооружения, в частности ракет Storm Shadow.

Россия, как сторона, ответственная за развязывание войны, должна пойти на уступки на пути к подписанию мирного соглашения. Об этом заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Она отметила, что ответом Европы является усиление помощи Украине, в частности кредит в размере 90 млрд евро и взносы на разработку гарантий безопасности.

О персоне: Виктор Орбан

Виктор Орбан (венгр. Orbán Viktor; род.31 мая 1963, Секешфегервар, Венгерская Народная Республика) - венгерский пророссийский (в основном) государственный деятель, премьер-министр Венгрии в 1998-2002 годах и с 2010 года лидер партии "Фидес", пишет Википедия.

Во время российского полномасштабного вторжения в Украину неоднократно высказывал поддержку России и выступал против предоставления военной и финансовой помощи Украине.

