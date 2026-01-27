Франция блокирует закупку: страны ЕС борются за передачу Украине Storm Shadow

Украина может получить британские ракеты по упрощенной системе, но есть страна, которая выступает против этого решения / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Франция против упрощения закупки для Украины британских ракет

В Париже считают, что первоочередное удовлетворение оборонных потребностей Киева не является приоритетом

Коалиция из 11 стран Европейского Союза предложила ослабить правила, чтобы Украина могла использовать заем в размере 90 миллиардов евро для закупки британского вооружения, в частности ракет Storm Shadow.

Однако, по данным издания The Telegraph, одна из стран выступила против такой идеи. Речь идет о Франции, которая блокирует решение об упрощении процедуры для Киева.

Каков текущий план по кредиту Украине

Предполагается, что две трети из 90 миллиардов евро должны быть использованы на закупку вооружения для Вооруженных сил Украины. Приоритетом является закупка у европейской или украинской оборонной промышленности.

Однако издание получило документ, который свидетельствует о том, что Украине понадобится 24 миллиарда военного оборудования из-за пределов ЕС. Такую оценку сделали украинские оборонные чиновники.

"Эта сумма в основном необходима для поставки американских систем противовоздушной обороны Patriot и перехватчиков PAC-3, однако дальнобойные ракеты также были определены как еще одна критическая потребность, которую европейские страны могут быть не в состоянии обеспечить", - говорится в статье.

Поэтому европейские чиновники определили, что британская ракета Storm Shadow может быть потенциальным вариантом для закрытия этого пробела. Благодаря четырехуровневой системе Великобритания может опередить США в вопросе закрытия оборонных потребностей Украины.

Почему Франция против

Однако, по данным дипломатического источника, Франция выступила против такого предложения. Франция утверждает, что любые средства, предоставленные Украине, должны использоваться для поддержки внутренней оборонной промышленности блока, а не для первоочередного удовлетворения оборонных потребностей Киева.

Такая позиция привела к внутренним жалобам, поскольку такой подход затруднит способность Украины защищаться, особенно от воздушных атак со стороны страны-агрессора России.

Куда Украина может бить ракетами Storm Shadow - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам эксперта по авиационным вопросам Анатолия Храпчинского, применение ВСУ ракет, поставленных союзниками, является "более чем эффективным".

Нужно понимать, что они не только уничтожают непосредственно военные объекты Российской Федерации на ее территории, но и, безусловно, оказывают психологическое давление на людей, проживающих в Российской Федерации, и военных.

Военная помощь Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что Великобритания рассматривает возможность создания новой мощной баллистической ракеты для Украины, которая сможет поражать российские военные цели глубоко в тылу.

Ранее сообщалось, что Украина стремится получить от США крылатые ракеты Tomahawk, чтобы более эффективно давить на Россию, если мирные переговоры будут сорваны.

Накануне стало известно, что Берлин в настоящее время не имеет возможности передать Украине дополнительные зенитно-ракетные комплексы Patriot. Германия якобы уже сделала "непропорционально большой вклад", отдав Украине более трети собственных систем Patriot.

