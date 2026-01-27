Германия не будет передавать Украине Patriot: Писториус объяснил позицию по ПВО

Писториус сказал, что Германия уже внесла "непропорционально большой вклад".

https://glavred.info/war/germaniya-ne-budet-peredavat-ukraine-patriot-pistorius-obyasnil-poziciyu-po-pvo-10735697.html Ссылка скопирована

Поддержка украинской ПВО / коллаж: Главред, фото: Офис президента, Википедия

Ключевые тезисы:

У Германии заканчиваются возможности для поддержки ПВО Украины

Страна отдала Украине более трети собственных систем Patriot

Союзникам нужно увеличить поддержку Украины

Берлин в настоящее время не имеет возможности передавать Украине дополнительные зенитно-ракетные комплексы Patriot. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус после встречи со своим литовским коллегой Робертасом Каунасом, передает Die Zeit.

По его словам, Германия уже сделала "непропорционально большой вклад", отдав Украине более трети собственных систем Patriot.

видео дня

Он также призвал союзников поддержать украинскую противовоздушную оборону, ведь Германия имеет мало возможностей для этого.

"Больше ничего нельзя сделать, потому что мы сами ждем замену (ранее переданных систем, – ред.)", – сказал Писториус.

Министр обороны Германии признал, что и количество поставленных Украине зенитно-ракетных комплексов IRIS-T является недостаточным.

Он добавил, что в настоящее время Германия остается единственным государством, которое может поставлять эти системы Киеву, и делает это "в определенном смысле на постоянной основе". Впрочем, несмотря на существенный рост интенсивности российских атак, предыдущих поставок все равно не хватает. Поэтому союзникам нужно увеличить поддержку Украины.

"Было бы хорошо, если бы одна или две другие страны могли найти и поставить что-то еще для поддержки Украины", - подытожил Писториус.

ЗРК Patriot / Инфографика: Главред

Военная помощь Украине

Ранее Великобритания подтвердила поставку Украине 13 систем противовоздушной обороны Raven и двух прототипов систем Gravehawk.

Министерство обороны страны заявило, что системы Raven уже находятся на вооружении Украины.

Отмечается, что система разработана для обеспечения защиты на близком расстоянии от беспилотников, самолетов и вертолетов, действующих вблизи линии фронта.

ПВО - последние новости

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский говорил, что еще до утра 16 января несколько систем ПВО оставались без боеприпасов. Но очередной пакет ракет для противовоздушной обороны поступил вовремя.

Министр обороны Михаил Федоров анонсировал создание антидроновой системы защиты над Украиной, которая должна обезопасить критическую инфраструктуру и мирных жителей.

Кроме того, Украина и Франция подписали историческое соглашение, в рамках которого получит системы ПВО SAMP/T, разработка которой еще продолжается. Эта система получит обновленную систему ПВО с усиленными характеристиками.

Читайте также:

О персоне: Борис Писториус Борис Писториус — немецкий политик Социал-демократической партии, федеральный министр обороны с 19 января 2023 года. С ноября 2006 года по февраль 2013 года — бургомистр Оснабрюка, а с февраля 2013 по январь 2023 года — министр внутренних дел и спорта Нижней Саксонии. С ноября 2017 года — член парламента земли Нижняя Саксония, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред