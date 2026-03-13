Укр
Читать на украинском
Заморозки и штормовой ветер: какие области Украины окажутся под ударом непогоды

Мария Николишин
13 марта 2026, 12:44
Синоптик отметил, что на погоду в Украине будет влиять антициклон.
Прогноз погоды в Украине на выходные / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какая будет погода в Украине на выходных
  • В каких областях усилится ветер

Погода в Украине на выходных, 14 и 15 марта, будет находиться под влиянием антициклона, поэтому по всей территории будет малооблачно и тепло. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

"В ближайшие сутки погодные условия в нашей стране продолжит определять малоподвижная атмосферная система высокого давления (антициклон). Поэтому во всех регионах ожидается умеренно теплая погода с ночными заморозками и преимущественно малооблачным небом", - говорится в сообщении.

видео дня

По его словам, осадков не предвидится, а ветер будет преимущественно восточного и юго-восточного направления, умеренный.

Синоптик также добавил, что в западных областях, а также в Приазовье и Крыму возможно усиление ветра в дневные часы до 15 - 17 м/с.

Прогноз погодных условий / фото: meteoprog

Погода в Украине 14 марта

В субботу в западной части Украины ожидается теплая и сухая погода, без осадков. Температура воздуха в ночное время составит -2…+3 градуса, днем +11…+16 градусов.

В северных областях прогнозируется малооблачная погода, без осадков. Температура воздуха в ночное время ожидается в пределах -3...+2 градуса, днем +9...+14 градусов.

В центральных областях под влиянием выступления антициклона прогнозируется малооблачная погода, без осадков. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в диапазоне -2...+3 градусов, днем +9...+14 градусов.

В южных регионах Украины и Крыма ожидается погода преимущественно малооблачная, без осадков. Температура воздуха в ночное время ожидается в пределах -2...+3 градуса, днем +8...+13 градусов.

В восточных областях также будет преобладать малооблачная и сухая погода, без осадков. Температура воздуха ночью составит -3...+2 градуса, днем +9...+14 градусов.

Погода 14 марта / фото: meteoprog

Погода в Украине 15 марта

В воскресенье в западных областях Украины продолжится период устойчивой антициклональной погоды без осадков. Температура воздуха в ночное время прогнозируется в диапазоне -2...+3 градуса, днем +10...+15 градусов.

В северных регионах страны будет преобладать сухая и малооблачная погода, без осадков. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -3...+2 градуса, днем +8...+13 градусов.

В центральной части Украины сохранится малооблачная погода, без осадков. Температура воздуха ночью составит -2...+3 градуса, днем +9...+14 градусов.

В южных регионах страны и на Крымском полуострове сохранится антициклональный характер погоды, без осадков. Температура воздуха в ночное время ожидается в пределах -1...+4 градуса, днем +8...+13 градусов.

В восточной части Украины сохранится погода без осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -3...+2 градуса, днем +8...+13 градусов.

Погода 15 марта / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в субботу, 14 марта, в Ровенской области ожидается переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют, однако ночью и утром местами возможен слабый туман.

Также известно, что погода на Львовщине будет теплой благодаря полю повышенного атмосферного давления. Кое-где воздух прогреется до 20 градусов тепла.

Синоптик Наталья Диденко говорила, что уже с 14 марта в Украине станет свежее, днем прогнозируется +10...+11 градусов. А с 17 марта температура воздуха снизится до +4...+10 градусов.

Читайте также:

О персоне: Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода прогноз погоды Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра погода на выходные Игорь Кибальчич
21:40

Графики переписали: как будут отключать свет в Днепре и области 13 мартаФото

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO.

