Проезд дорожает по Украине: где уже подняли цены, кто сдерживает тарифы и почему это неизбежно

Из-за резкого подорожания топлива и роста расходов города по всей Украине вынуждены пересматривать тарифы и условия работы общественного транспорта.

Когда и на сколько подорожает проезд в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Рост стоимости дизельного топлива, подорожание электроэнергии для бизнеса и увеличение расходов на содержание транспорта создали ситуацию, в которой частные перевозчики по всей Украине больше не могут работать по старым тарифам.

В некоторых городах повышение уже стало фактом, в других - власти пытаются сдержать цену, вводя временные ограничения или компенсируя расходы перевозчиков.

Главред проанализировал ситуацию в регионах и собрал полную картину того, где проезд уже подорожал, где это произойдет в ближайшее время, а где власти пока удерживают тарифы.

Киев - массовое повышение тарифов до 20 грн

Столица стала эпицентром самой массовой волны подорожания. С 14 марта большинство частных маршруток переходят на тариф 20 грн вместо 15 грн. Об этом сообщила общественная организация "Пассажиры Киева", которая первой зафиксировала объявления в салонах.

"Объявления о новых тарифах уже появились непосредственно в салонах маршруток. Водители подтверждают изменения устно", - говорится в сообщении.

Объявление о подорожании проезда в маршрутках Киева / Фото: "Пассажиры Киева"

Повышение подтверждено как минимум на шести маршрутах: 171, 187, 200К, 205, 434, 586. Но активисты предполагают, что реальный список значительно шире.

Еще два дня назад повышение выглядело единичным - первым объявил маршрут №434. Но теперь это уже системная волна, которая охватывает разные районы города.

Почему это произошло именно сейчас

Главная причина - резкое подорожание дизельного топлива. Последний раз частники поднимали тарифы в мае 2022 года, когда цена выросла до 15 грн.

"Тарифы в маршрутках Киева увеличивали в последний раз в мае 2022 года и с тех пор не меняли. Но исключительно из-за того, что есть политическое решение не поднимать стоимость проезда в коммунальном транспорте. Частные перевозчики банально боятся потерять пассажиропоток. Поскольку люди привыкли к цене 15 грн на фоне нестабильного, не очень комфортного, непредсказуемого коммунального транспорта по 8 грн. Но сейчас очевидно начнется массовое повышение тарифов на проезд в маршрутках из-за того, что подорожало дизельное топливо", - отметил в комментарии для "Телеграфа"Александр Гречко - соучредитель ОО "Пассажиры Киева".

Киевская маршрутка / Фото: УНИАН

Почему город не может вмешаться

КГГА не имеет полномочий регулировать тарифы частных перевозчиков. Она контролирует только коммунальный транспорт - метро, трамваи, троллейбусы и муниципальные автобусы.

Поэтому остановить волну повышений административно невозможно. Единственный сдерживающий фактор - конкуренция с коммунальным транспортом и реакция пассажиров.

Львов - бесплатные пересадки отменили, тарифы пока не трогают

Львов - город с самой высокой стоимостью проезда среди крупных городов Украины. Но несмотря на рост цен на топливо, власти пока не повышают тариф. Вместо этого вводят временные ограничения, чтобы компенсировать расходы перевозчиков без удорожания билета.

В частности, с 11 марта до 11 апреля отменены бесплатные пересадки.

"Пассажиры, которые раньше могли пересесть с одного маршрута на другой без дополнительной оплаты, теперь будут платить за каждый билет отдельно", - сообщили "Телеграфу" в Управлении транспорта Львовского городского совета.

Также город обязал ОТГ заключить договоры о компенсации льготного проезда. Если этого не произойдет до 16 марта, льготные карточки жителей других общин будут деактивированы.

Автобусы во Львове / Фото: wikipedia

Это касается около 42 тысяч владельцев карт ЛеоКарт.

Кроме того, временно приостановлено оформление льготных карт для двух категорий:

пенсионеров в связи с потерей кормильца;

военных пенсионеров по выслуге лет.

Эти меры должны обеспечить перевозчикам более 20 млн грн ежемесячно.

Будет ли повышение тарифа

Частные перевозчики уже обратились к городу с просьбой пересмотреть тариф, но без экономических расчетов. Власти пока не планируют повышение, но признают, что ситуация сложная.

Окончательное решение ожидается после 16 марта.

Тернополь - единственный крупный город, где не изменилось ничего

На фоне общеукраинской волны подорожания Тернополь выглядит почти уникально. Здесь не повысили тариф, не отменили пересадки, не ограничили льготы.

"В Тернополе пока ситуация остается без изменений. Бесплатные пересадки в общественном транспорте продолжают действовать. Льготные категории граждан - ветераны, лица с инвалидностью, пенсионеры, ученики - пользуются транспортом в обычном режиме. Оформление новых льготных карточек не приостановлено", - отмечает сайт города Тернополя 0352.ua.

Город признает, что расходы растут: электроэнергия подорожала на 7,2%, топливо - на 40%, коммунальные предприятия работают с дефицитом. Но власти пока не перекладывают эти расходы на пассажиров.

Является ли это стратегическим решением или временной отсрочкой - покажет время.

Одесса - тарифы не меняют, но электротранспорт стоит

Общественный транспорт Одессы / Фото: Одесский горсовет

В Одессе в последний раз пересматривали тарифы в декабре 2024 года. Сейчас они составляют:

автобусы - 20 грн;

электротранспорт - 15 грн.

Но есть важная деталь: трамваи и троллейбусы не работают уже три месяца из-за масштабного обстрела города. На замену курсируют бесплатные "социальные" автобусы.

"Повышение возможно в случае обращения от перевозчиков... по состоянию на 6 марта таких запросов не поступало", - подчеркнули в Департаменте транспорта Одесского горсовета.

То есть тариф не меняют, но фактически город работает в аварийном режиме.

Днепр - тариф 20 грн, оснований для повышения нет

В Днепре тариф в 20 грн установили еще в январе 2025 года. Городские власти заявляют, что оснований для пересмотра нет.

"По состоянию на 5 марта 2026 года оснований для пересмотра стоимости проезда нет", - отметили в Департаменте транспорта Днепровского горсовета.

Город пока удерживает тариф, но признает, что ситуация зависит от рынка топлива.

Харьков - весь муниципальный транспорт остается бесплатным

Харьков — единственный крупный город Украины, где весь коммунальный транспорт бесплатный, в частности:

метро;

трамваи;

троллейбусы;

коммунальные автобусы.

Автобусы в Харькове / Фото: wikipedia

"В 2026 году планируется сохранение бесплатного проезда в наземном пассажирском электротранспорте, на автобусных маршрутах общего пользования г. Харькова и в метрополитене. Источником компенсации за организацию работы общественного транспорта и перевозку пассажиров коммунальным транспортом общего пользования является бюджет Харьковской городской территориальной общины", — отмечают в Харьковском горсовете.

Поэтому подорожание топлива ударит по бюджету города, но не по пассажирам. Это политическое решение, которое должно поддержать горожан в военное время.

Что дальше: прогноз для Украины

Украина вступает в период, когда повышение тарифов у частных перевозчиков станет массовым и неизбежным.

Коммунальный транспорт будет держать цену дольше, но и там вопрос пересмотра тарифов "перезрел", как говорят эксперты.

Почему украинские города называются именно так / Главред - инфографика

