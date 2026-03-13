Укр
США временно открыли рынок для российской нефти: в чем причина

Анна Ярославская
13 марта 2026, 07:00обновлено 13 марта, 07:30
Временное разрешение касается исключительно нефти, "которая сейчас застряла в море", и не обеспечит значительной прибыли российскому правительству.
Нефть, санкции, танкер
Минфин США разрешил продажу российской нефти до 11 апреля / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • США временно смягчило нефтяные санкции против России
  • Разрешен экспорт уже загруженной нефти и нефтепродуктов
  • Штаты хотят стабилизировать мировые энергетические рынки

США временно отменили санкционные ограничения на покупку российской нефти и нефтепродуктов, которые транспортируются танкерами по морю. Продажа разрешена в течение 30 дней - до 11 апреля.

Министр финансов Скотт Бессент заявил, что это шаг призван стабилизировать мировые энергетические рынки, передает Reuters.

видео дня

"Чтобы увеличить глобальный объём существующих поставок, Министерство финансов США предоставляет временное разрешение странам на приобретение российской нефти, которая сейчас застряла в море. Эта ограниченная краткосрочная мера применяется только к нефти, которая уже находится в пути, и не принесёт значительной финансовой выгоды российскому правительству", - объяснил Бессент.

Согласно тексту лицензии, Минфин США разрешает доставку и продажу российской нефти и нефтепродуктов, загруженных на суда по состоянию на 12 марта. Лицензия будет действовать до полуночи 11 апреля по вашингтонскому времени.

Важно отметить, что действие новой лицензии США не распространяется на транзакции, связанные с Ираном. Военные действия в этой стране, включая перекрытие Ормузского пролива, создали дефицит предложения на мировом рынке нефти.

Таким образом, мера носит ограниченный и краткосрочный характер, направленный на смягчение последствий глобального энергетического кризиса.

Скриншот

Отметим, эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар заявлял, что конфликт на Ближнем Востоке является ситуацией, о которой Россия мечтала на протяжении многих лет. Заработают ли на этом россияне много – это зависит от того, сколько это продлится.

санкции
Санкции против РФ / Инфографика: Главред

Санкции против России

Как писал Главред, 10 марта издание Reuters писало со ссылкой на три осведомленных источника, что администрация президента Дональда Трампа рассматривает возможность ослабления нефтяных санкций против России, чтобы сдержать резкий рост мировых цен на энергоносители из-за конфликта США и Израиля с Ираном. Такой шаг может увеличить глобальные поставки нефти на фоне перебоев с поставками из Ближнего Востока, но в то же время осложнить американские усилия по ограничению доходов России от войны в Украине.

Министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что США могут отменить санкции в отношении увеличения российской нефти. Такую возможность рассматривают на фоне роста мировых цен на нефть.

Отметим, в феврале послы Европейского Союза не достигли согласия по новому санкционному пакету против страны-агрессора России.

