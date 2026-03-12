5 запретов, которые нельзя нарушать: что нельзя делать в праздник 13 марта

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день прилетели лебеди
- Куда нельзя ходить в этот день
- Чем нужно умыться 13 марта
13 марта церковь почитает память святителя Никифора. Как сообщает Главред, он родился в Константинополе. Никифор служил царским советником при императоре Льве IV Хазаре. Во времена правления Константина VI он выступил на Втором Никейском соборе в защиту почитания икон, после чего оставил придворную службу и ушел к морю. Там он основал монастырь и посвятил себя молитве.
Что можно делать 13 марта
- В этот день нужно помолиться. У святого просили поддержки в трудных жизненных ситуациях.
- В этот день нужно искупаться или сходить в баню. Также можно умыться родниковой водой. Предки верили, что это укрепит здоровье.
- В этот день нужно вымыть полы в доме. Считается, что это защитит семью от болезней на целый год.
Что нельзя делать 13 марта
1. Нельзя 13 марта ссориться и конфликтовать. Иначе они затянутся.
2. Нельзя 13 марта употреблять продукты животного происхождения. Этот запрет связан с Великим постом.
3. Нельзя 13 марта ходить в лес. Считается, что медведи начали просыпаться после зимней спячки.
4. Нельзя 13 марта рубить деревья и дрова. Это считается очень плохим знаком.
5. Нельзя 13 марта стрелять в перелетного гуся. Предки верили, что это может навлечь беду.
Приметы 13 марта
- Если в этот день прилетели лебеди, то может пойти снег.
- Если в этот день сильный ветер, то летом будет аномальная жара.
- Если в этот день туман, то лето будет дождливым.
- Если в этот день появились зяблики, то холода могут вернуться.
