Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Расплачиваться нам: зачем на самом деле в СССР вкапывали шины во дворах

Марина Иваненко
12 марта 2026, 19:12
Клумбы и детские площадки из старых шин были популярны в СССР. Однако покрышки содержат более сотни вредных веществ, которые могут попадать в воздух и почву.
Почему в СССР делали клумбы из покрышек
Почему в СССР делали клумбы из покрышек / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Зачем в СССР вкапывали автомобильные шины во дворах
  • Как это влияет на здоровье

Почти в каждом дворе постсоветских городов можно увидеть старые автомобильные покрышки. Их вкапывают в землю, делают из них клумбы, детские площадки или даже вырезают фигуры лебедей. Модным это стало еще во времена СССР, однако мало кто задумывался о том, для чего это делали и какую цену мы платим за такой декор. Главред расскажет об этом более подробно.

Зачем в СССР вкапывали автомобильные шины во дворах

В советские времена шины стали универсальным инструментом для благоустройства территории. Их использовали как бесплатный материал для ограждений, цветников и песочниц. Жители пытались своими силами украсить территорию возле домов.

видео дня

Как рассказывают на канале"Историк":

Эта мода появилась еще при СССР. Тогда автомобильные шины стали неотъемлемым элементом дворового декора: их использовали не только как ограду, но и как цветники и песочницы.

Чем автомобильные шины во дворе опасны для здоровья

Хотя люди пытались сделать дворы лучше, они создавали серьезную угрозу для собственного здоровья. Автомобильные шины являются отходами четвертого класса опасности. В их состав входит более 120 вредных химических веществ, многие из которых могут вызвать рак.

Самым опасным является то, что эти вещества попадают в воздух и почву, особенно когда шины стареют и трескаются.

По мнению специалистов, отработанные автомобильные шины вблизи домов отнимают у жителей от четырех до пяти лет жизни. Особенно большого вреда они наносят некрепкому детскому организму.

Особенно опасным является тот факт, что именно детские площадки и песочницы чаще всего защищают окрашенными покрышками. Токсичные вещества, такие как бензопирен, обладают чрезвычайной токсичностью и могут вызывать мутации в организме.

Видео о том, зачем на клумбах и детских площадках СССР вкапывали старые шины, можно посмотреть здесь:

Какой вред шины наносят окружающей среде

Шины разлагаются в земле около 100 лет. Все это время они отравляют окружающую среду. Именно поэтому их запрещено закапывать в землю, и они должны проходить специальную утилизацию на специальных предприятиях.

Что делать со старыми шинами сегодня

По мнению автора видео, такой декор сегодня выглядит устаревшим и даже "убогим". Вместо резиновых ограждений лучше использовать ухоженные газоны. Хотя существует проблема менталитета — люди часто паркуются на газонах, если они не огорожены, однако от шин все равно нужно избавляться.

Сейчас во многих городах власти проводят акции "Город без покрышек", принудительно вывозя старые шины на переработку. Это важный шаг для сохранения здоровья людей и природы.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: YouTube-канал "Историк"

YouTube-канал "Историк" — это украинский образовательный проект, посвященный малоизвестным или интересным фактам из истории, науки и быта. Автор просто и понятно рассказывает о вещах, которые мы часто видим, но не задумываемся об их происхождении — например, почему советская посуда имела черный ободок или как появились определенные технологии. Канал ведется на украинском языке, имеет около 130 тысяч подписчиков и более полутысячи видео. Видео короткие, насыщенные фактами и иллюстрациями, поэтому легко воспринимаются даже школьниками. Основная цель канала — сделать историю интересной, живой и близкой современному зрителю.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

СССР Советский Союз интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Свет будут отключать по всей Украине: как будут действовать графики 13 марта

Свет будут отключать по всей Украине: как будут действовать графики 13 марта

19:48Энергетика
Война вступила в новую фазу: Сырский раскрыл дедлайн и планы врага на апрель

Война вступила в новую фазу: Сырский раскрыл дедлайн и планы врага на апрель

19:39Война
СБС эффектно уничтожили две дорогостоящие "птички" РФ - Генштаб

СБС эффектно уничтожили две дорогостоящие "птички" РФ - Генштаб

19:25Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 12 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 12 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Моль в шкафу больше не проблема: проверенное домашнее средство

Моль в шкафу больше не проблема: проверенное домашнее средство

"Искусство любви": Савранский раскрыл требования Наталки Денисенко

"Искусство любви": Савранский раскрыл требования Наталки Денисенко

Люди-детекторы: три знака зодиака, от которых невозможно скрыть ложь

Люди-детекторы: три знака зодиака, от которых невозможно скрыть ложь

"Она ушла": Юрий Ткач рассказал о расставании с женой

"Она ушла": Юрий Ткач рассказал о расставании с женой

Последние новости

20:37

Свет не для всех - новые графики отключений в Запорожской области на 13 марта

20:34

9 из 10 ошибаются: как не остаться без урожая перца

20:30

Как сказать "комок в горле" на украинском языке - правильный вариант знают не всеВидео

20:26

Графики не для всех - кому будут отключать свет в Черкасской области 13 марта

20:14

"Я тогда пьянствовал": украинский бизнесмен толкнул Ани Лорак со сцены

100 гривен за литр бензина в Украине будет, если война в Иране затянется - Гардус100 гривен за литр бензина в Украине будет, если война в Иране затянется - Гардус
20:05

Как украинец научил Европу пить кофе: история необычного казака

19:48

Свет будут отключать по всей Украине: как будут действовать графики 13 марта

19:39

Война вступила в новую фазу: Сырский раскрыл дедлайн и планы врага на апрель

19:25

СБС эффектно уничтожили две дорогостоящие "птички" РФ - ГенштабВидео

Реклама
19:18

Могут ли ТЦК задерживать человека без проверки документов - нардеп назвал нюанс

19:12

Расплачиваться нам: зачем на самом деле в СССР вкапывали шины во дворах

19:11

Как выбрать качественный чай: 2 отметки на упаковке выдают дешевую подделку

19:10

Почему интересы США и Израиля в войне с Ираном могут разойтись: Невзлин объяснилмнение

19:09

Путинист Тарзан заставил Королеву сесть на уколы: зачем ему это

19:07

"Хотелось бы кур выращивать": Вячеслав Довженко рассказал о своих доходах

19:03

Бензин по 100 гривен за литр: при каком условии дефицит на АЗС станет неизбежнымВидео

18:45

"Вот и все": Кидман сделала первое официальное заявление о разводе с Урбаном

18:36

5 запретов, которые нельзя нарушать: что нельзя делать в праздник 13 марта

18:36

Крокодилы захватили улицы города: жители боятся выходить из домов

18:30

Почти 20-градусное тепло накроет Львовскую область: появился новый прогноз

Реклама
18:28

"Для женщины это важная история": Кулеба принял решение по поводу невесты

18:14

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины на заправке за 39 с

18:08

Вернуть мягкость полотенца можно с помощью простого трюка: что следует бросить в машинку

18:06

Будет дождь и даже мороз: синоптик удивил прогнозом погоды

18:04

Украинцы получат кешбэк на топливо и 1500 гривен - в правительстве раскрыли детали

17:53

Женщина едва ходила из-за лишнего веса: как она похудела и стала модельюВидео

17:46

Зеленский раскрыл, кто запускал первые "Шахеды" по Украине — и это не россияне

17:34

Оккупанты продвинулись на двух горячих направлениях: в DeepState обновили карту

17:30

"Бегаем по лесу с криками": известная ведущая заявила о пропаже ребенка

17:25

РФ "набивает карманы" на фоне войны в Иране: эксперт назвал три ключевые выгоды Кремля

17:19

Жить станет легче: трем знакам зодиака уготован настоящий триумф

17:16

"Это точно выигрыш": Зеленский раскрыл, о чем договорился с президентом Румынии

17:15

Доллар включил турборежим: будет ли курс по 50 и что ждет гривню, тревожный прогнозФото

17:13

Шанс на джекпот вырос: профессор придумал систему для игры в лотерею

16:45

В Украине будет собственный "Железный купол" - подробности от Воздушных сил ВСУ

16:40

Муж онкобольной российской ведущей выступил с душераздирающим сообщением

16:32

Тарас Цимбалюк неожиданно высказался о романе с известной актрисой — детали

16:32

Цена нефти может взлететь выше $200 за баррель: эксперт озвучил худший сценарийВидео

16:27

6 вещей, которые превращают двор в магнит для ос - как избавиться от насекомых

16:25

Почти лето: когда Житомирскую область прогреет до комфортных +18 градусов

Реклама
15:41

Доллар взлетел до невиданного рекорда, евро пошел вверх: курс валют на 13 марта

15:18

Ночные морозы наконец отступят: на Тернопольщину надвигаются погодные изменения

15:18

Кто станет победителем "Оскара-2026": прогнозы букмекеров

15:05

Невеста Клопотенко подпишет брачный контракт - какие условия кулинара

14:46

По делам НАБУ против друзей Януковича не вынесен ни один приговор – СМИ

14:30

На крючке оказался настоящий гигант: рыбак потратил 2 года на рекордВидео

14:24

Становится все меньше: где в Украине больше всего пенсионеров

14:19

РФ резко увеличила применение бронетехники: что стоит за новой тактикой Кремля

14:09

В Украине внезапно вырастут цены на популярные продукты - прогноз

14:07

Тля боится этого запаха: поможет кожура мандарина

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости Днепра
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сынаС днем рождения подруге

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять