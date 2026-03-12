Расплачиваться нам: зачем на самом деле в СССР вкапывали шины во дворах

Клумбы и детские площадки из старых шин были популярны в СССР. Однако покрышки содержат более сотни вредных веществ, которые могут попадать в воздух и почву.

Почему в СССР делали клумбы из покрышек / Коллаж: Главред, скриншоты

Зачем в СССР вкапывали автомобильные шины во дворах

Как это влияет на здоровье

Почти в каждом дворе постсоветских городов можно увидеть старые автомобильные покрышки. Их вкапывают в землю, делают из них клумбы, детские площадки или даже вырезают фигуры лебедей. Модным это стало еще во времена СССР, однако мало кто задумывался о том, для чего это делали и какую цену мы платим за такой декор. Главред расскажет об этом более подробно.

Зачем в СССР вкапывали автомобильные шины во дворах

В советские времена шины стали универсальным инструментом для благоустройства территории. Их использовали как бесплатный материал для ограждений, цветников и песочниц. Жители пытались своими силами украсить территорию возле домов.

Как рассказывают на канале"Историк":

Эта мода появилась еще при СССР. Тогда автомобильные шины стали неотъемлемым элементом дворового декора: их использовали не только как ограду, но и как цветники и песочницы.

Чем автомобильные шины во дворе опасны для здоровья

Хотя люди пытались сделать дворы лучше, они создавали серьезную угрозу для собственного здоровья. Автомобильные шины являются отходами четвертого класса опасности. В их состав входит более 120 вредных химических веществ, многие из которых могут вызвать рак.

Самым опасным является то, что эти вещества попадают в воздух и почву, особенно когда шины стареют и трескаются.

По мнению специалистов, отработанные автомобильные шины вблизи домов отнимают у жителей от четырех до пяти лет жизни. Особенно большого вреда они наносят некрепкому детскому организму.

Особенно опасным является тот факт, что именно детские площадки и песочницы чаще всего защищают окрашенными покрышками. Токсичные вещества, такие как бензопирен, обладают чрезвычайной токсичностью и могут вызывать мутации в организме.

Какой вред шины наносят окружающей среде

Шины разлагаются в земле около 100 лет. Все это время они отравляют окружающую среду. Именно поэтому их запрещено закапывать в землю, и они должны проходить специальную утилизацию на специальных предприятиях.

Что делать со старыми шинами сегодня

По мнению автора видео, такой декор сегодня выглядит устаревшим и даже "убогим". Вместо резиновых ограждений лучше использовать ухоженные газоны. Хотя существует проблема менталитета — люди часто паркуются на газонах, если они не огорожены, однако от шин все равно нужно избавляться.

Сейчас во многих городах власти проводят акции "Город без покрышек", принудительно вывозя старые шины на переработку. Это важный шаг для сохранения здоровья людей и природы.

