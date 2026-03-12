Будет дождь и даже мороз: синоптик удивил прогнозом погоды

Что узнаете:
- Когда изменится погода в Украине
- Будут ли осадки в ближайшее время
- Когда в регионы придет похолодание
Погода в Украине со временем изменится. После резкого потепления в регионы придет похолодание. Об этом рассказывает синоптик Виталий Постригань.
До конца недели температура воздуха в Черкасской области будет сухой. В пятницу, 13 марта, будет очень тепло. Температура воздуха повысится до 15-18 градусов тепла.
На выходных, 14-15 марта, температура воздуха начнет снижаться и упадет на 2-4 градуса тепла. Ночью будет даже мороз. Температура воздуха опустится до -3 градусов.
В начале недели на погоду в регионе будет влиять циклон. Ожидаются дожди, а температура воздуха снизится до 5-10 градусов тепла. В дальнейшем погода будет сухой, но прохладной.
Как сообщал Главред, в Тернопольской области 10-11 марта ожидается ясная, без осадков погода. Ночью и утром на отдельных участках возможно обледенение дорог.
Напомним, что погода в Украине постепенно становится теплее и солнечнее. Дневная температура повышается до 7–10º. На этой неделе, до 13 марта, ожидается дальнейшее потепление, ночи будут уже без морозов, возможен утренний туман, который быстро рассеется.
О персоне: Виталий Постригань
Известный украинский синоптик. Начальник Черкасского областного гидрометеорологического центра. Составляет прогнозы погоды в Украине на краткосрочную и долгосрочную перспективу.
