Доллар взлетел до невиданного рекорда, евро пошел вверх: курс валют на 13 марта

НБУ опубликовал официальный курс валют на пятницу, 13 марта.

Курс валют на 12 марта / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

Каким будет курс доллара 13 марта

Насколько подорожал евро

Какой курс злотого установлен на 13 марта

В пятницу, 13 марта, Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют. Доллар США снова стремительно вырос и пересек отметку в 44 грн. Евро также продемонстрировало незначительный рост, а злотый ослабил свои позиции. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.

Курс доллара на 13 марта

На пятницу официальный курс доллара США к гривне установлен на уровне 44,16 гривни за доллар. Таким образом, доллар укрепил свои позиции на 19 копеек по сравнению с предыдущим днем.

Курс евро на 13 марта

Евро также укрепился. Официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 50,95 гривны за один евро, то есть гривня ослабла на 2 копейки

Курс злотого на 13 марта

НБУ уменьшил курс польского злотого к гривне на 13 марта по сравнению с 12 марта на 1 копейку - до 11,96 гривни.

Курс валют в Украине - последние новости

Главред ранее писал, что на 12 марта Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. Доллар подорожал до новой рекордной отметки, а евро и злотый ослабили свои позиции.

Ранее сообщалось, что в случае закрепления курса выше отметки 43,5 гривны за доллар, доллар может вырасти до 44 гривен. В целом в течение марта валютный курс будет колебаться в пределах 43,0-44,0 гривен за доллар.

Накануне стало известно, что дефицит валюты в Украине постепенно снижается, а рынок в сезонном плане переходит на более комфортные для Национального банка уровни.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

