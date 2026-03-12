Укр
Доллар взлетел до невиданного рекорда, евро пошел вверх: курс валют на 13 марта

Инна Ковенько
12 марта 2026, 15:41обновлено 12 марта, 16:54
НБУ опубликовал официальный курс валют на пятницу, 13 марта.
Доллар взлетел до невиданного рекорда, евро пошел вверх: курс валют на 13 марта
Курс валют на 12 марта / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

  • Каким будет курс доллара 13 марта
  • Насколько подорожал евро
  • Какой курс злотого установлен на 13 марта

В пятницу, 13 марта, Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют. Доллар США снова стремительно вырос и пересек отметку в 44 грн. Евро также продемонстрировало незначительный рост, а злотый ослабил свои позиции. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.

Курс доллара на 13 марта

На пятницу официальный курс доллара США к гривне установлен на уровне 44,16 гривни за доллар. Таким образом, доллар укрепил свои позиции на 19 копеек по сравнению с предыдущим днем.

видео дня

Курс евро на 13 марта

Евро также укрепился. Официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 50,95 гривны за один евро, то есть гривня ослабла на 2 копейки

Курс злотого на 13 марта

НБУ уменьшил курс польского злотого к гривне на 13 марта по сравнению с 12 марта на 1 копейку - до 11,96 гривни.

Курс валют в Украине - последние новости

Главред ранее писал, что на 12 марта Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. Доллар подорожал до новой рекордной отметки, а евро и злотый ослабили свои позиции.

Ранее сообщалось, что в случае закрепления курса выше отметки 43,5 гривны за доллар, доллар может вырасти до 44 гривен. В целом в течение марта валютный курс будет колебаться в пределах 43,0-44,0 гривен за доллар.

Накануне стало известно, что дефицит валюты в Украине постепенно снижается, а рынок в сезонном плане переходит на более комфортные для Национального банка уровни.

Курс доллара
Курс доллара / Инфографика: Главред

Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

курс доллара курс евро курс НБУ курс злотого
