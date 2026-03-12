Доллар взлетел до невиданного рекорда, евро пошел вверх: курс валют на 13 марта

Вы узнаете:
В пятницу, 13 марта, Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют. Доллар США снова стремительно вырос и пересек отметку в 44 грн. Евро также продемонстрировало незначительный рост, а злотый ослабил свои позиции. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.
Курс доллара на 13 марта
На пятницу официальный курс доллара США к гривне установлен на уровне 44,16 гривни за доллар. Таким образом, доллар укрепил свои позиции на 19 копеек по сравнению с предыдущим днем.
Курс евро на 13 марта
Евро также укрепился. Официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 50,95 гривны за один евро, то есть гривня ослабла на 2 копейки
Курс злотого на 13 марта
НБУ уменьшил курс польского злотого к гривне на 13 марта по сравнению с 12 марта на 1 копейку - до 11,96 гривни.
Курс валют в Украине - последние новости
Главред ранее писал, что на 12 марта Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. Доллар подорожал до новой рекордной отметки, а евро и злотый ослабили свои позиции.
Ранее сообщалось, что в случае закрепления курса выше отметки 43,5 гривны за доллар, доллар может вырасти до 44 гривен. В целом в течение марта валютный курс будет колебаться в пределах 43,0-44,0 гривен за доллар.
Накануне стало известно, что дефицит валюты в Украине постепенно снижается, а рынок в сезонном плане переходит на более комфортные для Национального банка уровни.
