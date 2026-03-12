Температура резко подскочит: на Ровенщину идет весеннее потепление

Температура воздуха в Ровенской области поднимется до +17 градусов.

https://glavred.info/synoptic/temperatura-rizko-pidskochit-na-rivnenshchinu-yde-vesnyane-poteplinnya-10748264.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Ровно и области на 13 марта / Фото: facebook.com/mykyta.ant.5/

Вы узнаете:

Какая будет погода в Ровно и области 13 марта

Когда воздух прогреется до +17 градусов

В пятницу, 13 марта, в Ровенской области ожидается теплая весенняя погода с переменной облачностью.

Осадков синоптики не ожидают. Об этом сообщили в Ровенском областном центре по гидрометеорологии.

видео дня

Какая будет погода в Ровно и области 13 марта

В пятницу температура воздуха по области ночью будет снижаться до -2...+3 градусов, а днем будет колебаться от +12 до +17. В Ровно ночью синоптики прогнозируют от 0 до +2 градусов, днем столбики термометров будут показывать от +14 до +16. Ветер будет южный, со скоростью 5–10 метров в секунду.

Погода в Ровно на 2 недели / фото: Meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как ранее писал Главред, погода в Украине 12 марта будет солнечной и теплой. Теплее всего будет в Николаевской и Херсонской областях, а самая низкая температура ожидается в Черниговской и Сумской областях.

В четверг, 12 марта, в Ровенской области ожидается по-весеннему теплая погода. По данным синоптиков, прогнозируется переменная облачность, осадков не будет.

Кроме того, в Житомирской области также будет царить по-настоящему весенняя погода. Так, ночь в Житомире будет прохладной, с температурой от +1 до -1 градуса, однако утро быстро перейдет в теплый и солнечный день.

Читайте также:

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред