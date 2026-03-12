Укр
Мобилизация в Украине: Рада готовит новые жесткие ограничения для уклонистов и СЗЧ

Дарья Пшеничник
12 марта 2026, 12:11
По словам нардепа, идея заключается в том, чтобы создать единую систему наказаний, подобную той, которая уже действует в отношении неплательщиков алиментов.
Мобилизация
В Раде готовят новые запреты для военных в СЗЧ и уклонистов / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное из новости:

  • В ВР готовят новые ограничения для СЗЧ и уклонистов
  • Могут заблокировать некоторые услуги и право управлять автомобилем
  • Законопроекты еще не поданы в Раду

видео дня

В Верховной Раде рассматривают возможность введения ряда ограничений для военнослужащих, находящихся в статусе самовольного оставления части (СЗЧ), а также для военнообязанных, нарушающих правила воинского учета. Об этом в интервью изданию "Телеграф" рассказал народный депутат от фракции "Батькивщина" и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Вадим Ивченко.

По словам парламентария, в разработанных законопроектах предлагается применить к СЗЧшникам и уклоняющимся механизмы, подобные тем, которые действуют в отношении должников по уплате алиментов. Он пояснил, что речь идет о возможном блокировании банковских операций, ограничении доступа к административным услугам, запрете на получение кредитов и ограничении права управления транспортными средствами.

"Те вещи, которые я видел. СЗЧшника приравнивают к тому, кто не платит алименты за своих детей. И полностью накладываются определенные запреты: в банковской деятельности, нотариальной, в получении административных услуг, кредитов, ограничение управления транспортными средствами. То есть все те ограничения, которые есть у тех, кто не платит алименты, те же ограничения и у СЗЧшника", - сказал депутат.

Ивченко также подчеркнул, что аналогичные санкции могут коснуться военнообязанных, которые не обновили персональные данные, не встали на учет в "Резерв+", игнорируют повестки или нарушили правила воинского учета.

Депутат отметил, что такие ограничения должны стать дополнительным сдерживающим фактором, ведь они будут создавать для нарушителей реальные юридические и финансовые последствия.

В то же время Ивченко подчеркнул, что законопроекты пока не внесены в парламент. По его словам, документы обсуждались внутри профильного комитета, но официальной регистрации еще не произошло. Он уточнил, что инициировать их должно Министерство обороны или Генеральный штаб, и только после этого можно будет говорить о сроках рассмотрения.

Мобилизация в Украине: Рада готовит новые жесткие ограничения для уклонистов и СЗЧ
"Резерв+ / Инфографика: Главред

Как может измениться мобилизация в Украине

Член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, депутат фракции "Слуга народа" Федор Вениславский ранее заявлял, что в Украине готовят изменения в принципах мобилизации, которые предусматривают более широкое привлечение военнослужащих на контрактной основе и постепенную корректировку нынешних процедур.

По его словам, новые правила могут представить уже в ближайшие месяцы.

Он добавил, что это позволит уменьшить долю мобилизации и сделать службу более предсказуемой для граждан.

Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Минобороны готовит пакет изменений в процесс мобилизации, который планируют передать на рассмотрение Верховной Рады. По словам народных депутатов, в нем речь идет как об изменениях во внутренних процедурах призыва, так и о возможности привлечения иностранцев к обороне Украины.

Также Министерство обороны ввело отсрочку от мобилизации для родителей, имеющих троих и более детей, независимо от их семейного статуса. Оформить такую отсрочку можно через приложение "Резерв+".

В то же время в Верховной Раде обсуждают введение дополнительных ограничений для граждан, уклоняющихся от воинского учета или мобилизации. В частности, рассматривается возможность блокирования банковских счетов и ограничения права управления транспортными средствами. Об этом сообщил народный депутат Федор Вениславский.

Кто такой Вадим Ивченко?

Вадим Ивченко - народный депутат ВР 9 созыва от ВО "Батькивщина". 5 октября 2022 года вошел в Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, освободившись от обязанностей члена Комитета по вопросам аграрной и земельной политики, пишет движение Честно.

Окончил Киевский гуманитарный институт по специальности "международные отношения", НАГУ при Президенте Украины по специальности "государственное управление", учился в Киево-Могилянской бизнес-школе. Кандидат экономических наук.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мобилизация Верховная Рада
