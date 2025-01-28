Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Кто не сможет после СОЧ "упрощенно" вернуться в часть: в Минобороны объяснили

Марина Фурман
28 января 2025, 20:07
56
Министерство обороны Украины обнародовало новые правила в отношении военнослужащих, которые ушли в СОЧ.
Кто не сможет после СОЧ 'упрощенно' вернуться в часть: в Минобороны объяснили
В Минобороны обнародовали новые правила / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, УНИАН

Основное:

  • Военные, которые самовольно покинули часть после 29 ноября, не могут вернуться по упрощённой системе
  • Такой категории военнослужащих нужно пройти полную процедуру восстановления на службе

Военнослужащие, которые самовольно покинули часть (СОЧ) после 29 ноября 2024 года, должны пройти полную процедуру восстановления на службе. Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

В ведомстве подчеркнули, что военнослужащие, которые впервые самовольно оставили воинскую часть, должны вернуться в части до 1 марта 2025 года, чтобы избежать уголовной ответственности. Однако это не касается военных, которые совершили СВЧ после 29 ноября 2024 года.

видео дня

Для этой категории действует стандартная процедура, которая требует:

  • письменное согласие командира части;
  • проведения уголовного расследования;
  • решение суда по ходатайству прокурора.

"И только после решения суда военного начинают восстанавливать на службе, в частности возвращать денежные выплаты и социальные гарантии, которые были приостановлены после того, как командир подал заявление о СОЧ", - объяснили в Минобороны.

Отмечается, что военные, которые осуществили СОЧ после 29 ноября, могут несколько месяцев ждать восстановления на службе и до этого момента денежное обеспечение и другие гарантии они не будут получать.

"Для тех же военных, которые самовольно покинули часть давно, то есть до 29 ноября, и это их первое СОЧ, остается возможность вернуться на службу до 1 марта 2025 года по упрощенному алгоритму и восстановиться на службе уже в течение трех дней", - сообщили в министерстве.

мобилизация инфографика
Закон о мобилизации / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине - новости по теме

Напомним, в Украине вводятся электронные направления на прохождение военно-врачебной комиссии для военнообязанных. По словам Дениса Шмыгаля, направление на ВВК можно будет сгенерировать с помощью Единого государственного реестра призывников и получить через приложение Резерв+.

Кроме того, Шмыгаль недавно сообщил, какая еще одна категория подпадает под бронирование от мобилизации. Премьер-министр заявил, что бронь от мобилизации получат работники газовой отрасли Украины.

Как писал Главред, в Украине не предусмотрена мобилизация для студентов, получающих первое высшее образование, однако при получение второго или третьего высшего образования больше не будут давать право на отсрочку, как и при получение второй или третьей аспирантуры.

Другие новости:

Что такое Министерство обороны Украины?

Министерство обороны Украины - центральный орган исполнительной власти и военного управления, в подчинении которого находятся Вооруженные Силы Украины. Минобороны Украины является главным (ведущим) органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной политики в сфере обороны, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мобилизация Минобороны Украины
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Был "прилет" по предприятию: первые детали о взрыве в Николаеве

Был "прилет" по предприятию: первые детали о взрыве в Николаеве

20:55Украина
Китай и Индия отказываются от российской нефти - причину озвучил Reuters

Китай и Индия отказываются от российской нефти - причину озвучил Reuters

20:17Мир
"Переговоры начались сразу": Путин озвучил циничные сроки окончания войны

"Переговоры начались сразу": Путин озвучил циничные сроки окончания войны

20:11Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Поймают птицу счастья за хвост: каких ТОП-5 знаков зодиака осчастливит февраль

Поймают птицу счастья за хвост: каких ТОП-5 знаков зодиака осчастливит февраль

Карта Deep State онлайн за 28 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 28 января: что происходит на фронте (обновляется)

Жена Дмитрия Комарова вышла на связь после слухов о разводе и сделала заявление

Жена Дмитрия Комарова вышла на связь после слухов о разводе и сделала заявление

В Украине вводят новые правила мобилизации и учета: что изменится с 28 января

В Украине вводят новые правила мобилизации и учета: что изменится с 28 января

Новая магнитная буря приближается к Украине: когда она начнется

Новая магнитная буря приближается к Украине: когда она начнется

Последние новости

20:55

Был "прилет" по предприятию: первые детали о взрыве в Николаеве

20:51

Наталья Валевская впервые показала нового бойфренда

20:17

Китай и Индия отказываются от российской нефти - причину озвучил Reuters

20:11

"Переговоры начались сразу": Путин озвучил циничные сроки окончания войны

20:07

Кто не сможет после СОЧ "упрощенно" вернуться в часть: в Минобороны объяснили

Украину накроет новое похолодание: синоптик предупредила об опасностиУкраину накроет новое похолодание: синоптик предупредила об опасности
19:58

Трамп поручил разработать план создания "Железного купола": к чему готовятся в США

19:53

В кафе в центре Киева неизвестный устроил стрельбу: подробности инцидента

19:51

В Украину возвращаются дожди и снег: в двух областях объявили 3 уровень опасности

19:48

Породы для душевного тепла: ТОП-3 самые ласковые собаки - выбор экспертов

Реклама
19:43

Уничтожены десятки дронов и 3,2 т топлива: какие последствия удара по складу БПЛА в РФ

19:26

Заход на Днепропетровщину: названы последствия отступления ВСУ из Великой Новоселки

19:03

На Херсонщине армия РФ продолжает форсировать Днепр: ВСУ применяют новую тактику

18:58

"Давить нужно на Путина": глава дипломатии ЕС сказала, как быстро завершить войну

18:34

Дания решила не отдавать Гренландию, а Франция может ввести войска на остров

18:15

"Информация из закрытых источников": в Раде заявили о сроках окончания войны

18:08

В Мелитополе "бавовна": Андрющенко говорит о прилете по скоплению оккупантов

18:06

"Будут серьезные переговоры": как снижение цен на нефть повлияет на войну в УкраинеВидео

17:37

Кто владелец собаки: лишь единицы догадаются за 7 секунд

17:37

Доллар "летит" вверх: НБУ установил новый курс валют

17:27

Назван владелец сгоревших ретро-автомобилей во время атаки на Киев

Реклама
17:20

Настоящие гении, к которым следует прислушаться: мольфар назвал редкий знак зодиакаВидео

16:55

В Украине вводят новые правила мобилизации и учета: что изменится с 28 января

16:39

"Большая проблема": в ЦПД рассказали, почему войска КНДР отступили на Курщине

16:36

Довольные будут все: 4 лучшие свахи по знаку зодиака

16:35

"Идут активные бои": Синегубов опроверг захват армией РФ Двуречной на Харьковщине

16:33

Леся Никитюк беременна первенцем - СМИ

16:31

Водителей начали штрафовать за игнорирование минуты молчания: есть первый инцидент

16:24

"Откроет новые возможности": "Укрпошта" запустит работу почтового банка

16:13

Польза или вред: что будет, если собака съест хурму

15:54

"Она намекнула - забеременела": Анатолий Анатолич сыграет свадьбу

15:42

"Евровидение-2025": стало известно, в каком полуфинале выступит Украина

15:32

Укрзализныця повышает цены на билеты: какие популярные рейсы подорожают

15:21

Начнутся проблемы со здоровьем: что нельзя брать в руки 29 января

15:20

Слон в посудной лавке: удастся ли Трампу заставить ОПЕК снизить цены на нефтьмнение

15:17

РФ планировала удары по аэродромам базирования F-16: СБУ разоблачила план ФСБФото

15:16

Минус колонна вражеских бронемашин: ВСУ устроили разгром на одном из направлений

15:10

Налет на унитазе исчезнет за 15 минут: девушка показала лучшее средствоВидео

14:58

Гениально: зачем хитрые дальнобойщики едут близко друг к другу

14:44

Маша Ефросинина раскрыла фамилию режиссера, который ее домогался

14:34

Враг притормозил: ВСУ нанесли РФ большие потери на ключевом направлении - Братчук

Реклама
14:12

Когда в Украине ударит сильное похолодание: стала известна дата

14:10

Консоли для игр и химикаты: что может войти в 16-й пакет санкций ЕС против РФ

14:01

Как приготовить гору сочнейших котлет на скорую руку - изумительный рецептВидео

13:56

"Даем зеленый свет": в Украине вводят электронные направления на ВВК

13:45

Чем кормить кота, кроме корма: список продуктов не такой уж и большой

13:40

Трамп намекнул, что может отказаться от сделки с Путиным: какие угрозы для Украины

13:15

Продавал повестки за 1000 долларов: полиция разоблачила работника ТЦК

13:14

Украина не верит, что Трамп заключит выгодное соглашение об окончании войны - СМИ

13:13

Выход конкурента ChatGPT на рынок: мировые богачи потеряли $108 млрд за сутки

13:07

Путинистка Диана Гурцкая призналась, что ей диагностировали рак - детали

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять