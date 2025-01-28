Кто не сможет после СОЧ 'упрощенно' вернуться в часть: в Минобороны объяснили

Министерство обороны Украины обнародовало новые правила в отношении военнослужащих, которые ушли в СОЧ.

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В Минобороны обнародовали новые правила / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, УНИАН

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Военные, которые самовольно покинули часть после 29 ноября, не могут вернуться по упрощённой системе

Такой категории военнослужащих нужно пройти полную процедуру восстановления на службе

Военнослужащие, которые самовольно покинули часть (СОЧ) после 29 ноября 2024 года, должны пройти полную процедуру восстановления на службе. Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

В ведомстве подчеркнули, что военнослужащие, которые впервые самовольно оставили воинскую часть, должны вернуться в части до 1 марта 2025 года, чтобы избежать уголовной ответственности. Однако это не касается военных, которые совершили СВЧ после 29 ноября 2024 года.

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Для этой категории действует стандартная процедура, которая требует:

письменное согласие командира части;

проведения уголовного расследования;

решение суда по ходатайству прокурора.

"И только после решения суда военного начинают восстанавливать на службе, в частности возвращать денежные выплаты и социальные гарантии, которые были приостановлены после того, как командир подал заявление о СОЧ", - объяснили в Минобороны.

Отмечается, что военные, которые осуществили СОЧ после 29 ноября, могут несколько месяцев ждать восстановления на службе и до этого момента денежное обеспечение и другие гарантии они не будут получать.

"Для тех же военных, которые самовольно покинули часть давно, то есть до 29 ноября, и это их первое СОЧ, остается возможность вернуться на службу до 1 марта 2025 года по упрощенному алгоритму и восстановиться на службе уже в течение трех дней", - сообщили в министерстве.

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Что такое Министерство обороны Украины? Министерство обороны Украины - центральный орган исполнительной власти и военного управления, в подчинении которого находятся Вооруженные Силы Украины. Минобороны Украины является главным (ведущим) органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной политики в сфере обороны, пишет Википедия.

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