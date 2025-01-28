На Херсонщине армия РФ продолжает форсировать Днепр: ВСУ применяют новую тактику

Во временно оккупированной Каховке россияне могут умышленно создавать проблемы со светом, чтобы ограничить связь.

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Какая ситуация на Херсонщине / коллаж: Главред, фото: 35 отдельная бригада морской пехоты, 22 отдельная механизированная бригада

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Россияне продолжают форсировать Днепр тем или иным способом

Оккупанты в области выключают связь, проверяют местных и продолжают грабить

Главный редактор херсонского издания Кавун.City Евгения Вирлич рассказала, что на Херсонщине россияне пытаются двигаться вперед под завесой собственных обстрелов.

"Из того, что мы знаем, что можно говорить, это то, что бои ведутся постоянно. Это слышат жители города. Это постоянно слышно, особенно, если учесть, что очень большая часть города расположена вдоль Днепра. То это очень хорошо слышно и можно различить даже где именно это происходит. Они не прекращают попыток форсировать Днепр тем или иным способом. Способов у них тоже несколько. Они пытаются форсировать его в нескольких местах. И наши Силы обороны это также фиксируют, активно противодействуют. Это на самом деле очень страшно, и в этих местностях, где они простреливают, очень часто пытаются именно там под завесой собственных обстрелов двигаться вперед", - отметила она в эфире телеканала "Еспресо". видео дня

Также Евгения Вирлич отметила, что оккупанты усиливают так называемые меры безопасности на левобережье Херсонщины, понимая, что местное население настроено к ним не дружественно.

"Поэтому россияне выключают связь, они лишний раз проверяют местных, они продолжают грабить местных непосредственно неподалеку от зоны обстрела там 10-15 километров. Они запугивают своими же обстрелами местных для того, чтобы переключить внимание и чтобы не обращали внимание на то, что они усиливают свое движение", - рассказала журналистка.

По ее словам, во временно оккупированной Каховке россияне могут умышленно создавать проблемы со светом, чтобы ограничить связь.

"Где-то неделю назад мы заметили, и наши коллеги также, которые ведут, например, крымские паблики, заметили переброску техники с Керченского направления в сторону Херсонщины. И также мы там замечали определенное движение в районе Каховки, Олешек. В Каховке очень большие проблемы со светом, и, скорее всего, россияне умышленно эти проблемы совершают, чтобы и связь лежала, чтобы лишний раз не сообщали об их движениях. И это все свидетельствует, собственно, о том, что они в очередной раз пытаются продвинуться вперед в сторону правого берега", - добавила Евгения Вирлич.

Ситуация на Херсонщине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что россияне попытались высадиться на остров под Херсоном. Владислав Волошин сообщил, что российские войска попытались высадиться на остров Казацкий под Херсоном. Однако штурм для россиян был провальным. На Приднепровском направлении РФ продолжает штурмовые действия.

В АТЕШ раскрыли "способ выживания" оккупантов под Херсоном. Партизанское движение "Атеш" сообщило, что на временно оккупированной части Херсонской области резко возросло количество сломанной техники, в частности лодок и гидроскутеров. Большинство поломок - это саботаж со стороны российских военных.

РФ накапливает силы для прорыва на Херсонщину и Запорожье. На Херсонском направлении россияне ранее накопили около 300 лодок, очевидно, готовясь к возможным форсирующим операциям. Однако сил для стремительной атаки и быстрого захода в город Херсон у них нет.

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