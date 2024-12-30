РФ накапливает силы для прорыва: какие угрозы появились для Херсона и Запорожья

На Херсонском направлении россияне ранее накопили около 300 лодок - Дмитрий Жмайло раскрыл угрозы.

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Какая ситуация на Херсонщине / коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая бригада, instagram.com/libkos

Ключевые тезисы Жмайло:

На оккупированных территориях проходит накопление войска РФ

Россияне пытаются захватить острова в устье Днепра

Директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло сообщил, что на оккупированных территориях, в частности Херсонщины и Запорожья, россияне продолжают накапливать силы.

"Туда даже заходили подразделения Росгвардии, которые проводят фильтрационные мероприятия, в частности, в населенном пункте Олешки. Они ищут украинских диверсантов и постоянно пытаются осуществлять накопление сил. На оккупированных территориях также проходит частичное слаживание войск перед отправкой в зону боевых действий. На Херсонском направлении россияне ранее накопили около 300 лодок, очевидно, готовясь к возможным форсировочным операциям. Однако сил для стремительной атаки и быстрого захода в город Херсон у них нет, поскольку там работает наша артиллерия. Многие блогеры сообщали, что часть этих лодок оккупанты сами уничтожили, не желая идти на верную смерть", - сообщил он в эфире "Эспрессо".

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Россияне будут пытаться захватывать острова в устье Днепра, чтобы размещать там свои наблюдательные пункты и операторов FPV-дронов, которые охотятся на гражданских жителей. То же касается и Запорожского направления, говорит Жмайло.

"Россияне постоянно будут пытаться улучшать свое тактическое положение, чтобы держать нашу линию боевого соприкосновения в напряжении и не позволять нам перебрасывать резервы. Первые два города, которые стоят у них на пути, это Орехов и Гуляйполе, которыми они хотят овладеть для создания удобных плацдармов. Но сил для стремительного прорыва городов у россиян точно нет. Они постоянно штурмуют эти направления, но используют мало техники, поскольку основные силы сосредоточены на Покровско-Кураховском и Купянско-Лиманском направлениях. Там они пытаются штурмовать малыми группами и применять технику для огня с закрытых позиций", - резюмировал военный эксперт.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что военные раскрыли о ситуации на фронте и предупредили, что Россия может готовить наступление на Запорожье. Владислав Волошин сообщил, что российская армия перемещает на передовые позиции на юге Запорожской области подготовленные штурмовые группы.

В ВСУ заявили о больших потерях после того, как россияне попытались высадиться на остров под Херсоном. За минувшие сутки армия РФ продолжала попытки высадиться на остров Казацкий. Волошин сообщил, что враг успеха не добился, высадиться не смог, понес потери в технике.

РФ хочет захватить плацдарм на правом берегу, чтобы начать штурм Херсона. Стало известно, что на Приднепровском направлении ежедневно фиксируют по пять-семь штурмов российских оккупантов, которые они осуществляют малыми пехотными группами - разведывают обстановку.

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