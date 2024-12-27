ВСУ впервые взяли в плен солдата КНДР в Курской области - разведка Южной Кореи

Раненый северокорейский солдат был захвачен живым.

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Силы обороны захватили в плен первого бойца армии КНДР / Коллаж: Главред, фото: chosonsinbo.com

Кратко:

Северокорейский солдат был взят в плен живым

Это первый случай пополнения обменного фонда солдатом КНДР

Разведка Южной Кореи подтвердила данные о том, что украинские военные взяли в плен раненого северокорейского солдата в Курской области. До этого не было данных о взятии в плен военнослужащих КНДР, которые помогают России воевать против Украины. Данный случай случай можно назвать первым пополнением "обменного фонда" северокорейскими солдатами.

Как пишет крупнейшее южнокорейское информационное агентство Yonhap News Agency, раненый северокорейский солдат был захвачен живым.

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"Благодаря обмену информацией в режиме реального времени с разведывательной организацией дружественной страны (мы) подтвердили захват раненого северокорейского солдата и планы тщательно изучить дальнейшее развитие событий", - говорится в коротком релизе Национальной разведывательной службы.

Армия КНДР - что о ней известно / Инфографика: Главред

Взятие в плен первого солдата КНДР - что известно

Вечером 26 декабря в сети были обнародованы сообщения с фотографией о том, что воины Сил специальных операций (ССО) ВСУ, вероятно, взяли в плен первого солдата КНДР, который воевал на стороне российских оккупантов.

Об этом писал Telegram-канал the_warshal18, в также издание "Мілітарний". Были обнародованы соответствующие фото.

Северокорейский солдат, судя по всему, получил ранения. Между тем детали его состояния не уточнялись.

Солдат КНДР, которого взяли в плен / the_warshal18

"Группа ССО провела операцию по уничтожению врага на Курском направлении. Кроме успешного выполнения задачи, также не обошлось без трофеев: пленные, в том числе и наемник из Кореи, а также БТР, оснащенный противокумулятивной защитой", - говорится в материале украинских СМИ.

Позже на канале Warshal заявили, что солдат КНДР был "двухсотым".

Войска КНДР и война в Украине - главное

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил реальное применение войск КНДР в войне России против Украины.

По словам Зеленского, россияне сжигают лица погибшим северокорейцам, чтобы их было труднее идентифицировать.

В Пентагоне также подтвердили первые атаки КНДР в Курской области. Согласно данным американской разведки, есть подтвержденная информация о раненых и погибших.

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко сообщил, что войска страны-агрессора России бросают в бой военнослужащих из КНДР без какой-либо поддержки бронированной техники. Тактика врага заключается в том, что северокорейские военные накапливают свои силы в посадках, после чего их гонят на штурм.

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Армия КНДР - что о ней известно Корейская народная армия — вооружённые силы Корейской Народно-Демократической Республики. В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года — стратегические ракетные войска, а также с 2017 года — специальные тактические войска, пишет Википедия. Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1, 2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годны к воинской службе 10 миллионов человек. Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами. Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

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