'Потери уже заметны': Зеленский заявил, что РФ начала бросать в штурмы солдат КНДР

Солдаты КНДР стали частью российских подразделений на Курщине, но могут появиться на других направлениях, рассказал президент.

https://glavred.info/ukraine/poteri-uzhe-zametny-zelenskiy-zayavil-chto-rf-privlekla-soldat-kndr-k-shturmam-10622516.html Ссылка скопирована

Россияне начали использовать солдат КНДР в штурмах / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kcna.kp

Главное из заявления Зеленского:

РФ начала привлекать солдат из Северной Кореи в штурмах в Курской области

Потери среди северокорейских военных уже заметны

Есть информация о возможном использовании солдат КНДР на других участках фронта

Россияне начали активно привлекать солдат из Северной Кореи в штурмах против Украины. Заметное количество военных из КНДР выполняет операции в Курской области. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Уже есть предварительные данные о том, что россияне начали применять в штурмах солдат из Северной Кореи - заметное количество. Россияне включают их в сводные подразделения и используют в операциях в районах Курской области. Пока что только там. Но мы имеем информацию о том, что возможно применение и на других участках фронта. Потери среди этой категории уже тоже заметны", - заявил глава государства. видео дня

Зеленский подчеркнул, что Россия фактически втянула еще одно государство в войну, и "если это не эскалация, то что тогда эскалация, о которой многие говорили". Он отметил, что именно Путин своими действиями расширяет и продолжает войну.

"Именно он отталкивает возможность мира. И он хочет, чтобы и в Азии у мира прибавилось проблем. Именно для этого россияне обучают Северную Корею современной войне", - отметил президент.

По его словам, Россия игнорирует призывы к деэскалации со стороны международного сообщества, в том числе от таких стран, как Китай и Бразилия. В случае отсутствия жесткой реакции от мира, Москва продолжит делать войну хуже.

"Мы будем защищаться, в том числе против этих северокорейцев. Мы будем и в дальнейшем действовать скоординировано со всеми нашими партнерами, чтобы эту войну остановить - остановить надежно, гарантированным миром", - заверил Зеленский.

Президент добавил, что на следующей неделе планируются переговоры в Европе относительно санкций против России, поддержки украинской обороны, инвестиций в общую оборону Европы и дипломатических усилий ради мира.

Армия КНДР / Инфографика: Главред

Участие солдат КНДР в война против Украины - последние новости

Как ранее сообщал Главред, северокорейские войска находятся на территории Курской области России, но еще не принимали участия в боевых действиях против Украины. По словам заместителя спикера минобороны США Сабрины Сингх, они уже находятся в боевой готовности.

Также, по данным ГУР, северокорейцы получили дополнительные запасы продовольствия и приведены в состояние боевой готовности 13 декабря 2024 года. Солдат КНДР подготовили к участию в штурмах позиций украинских военных в Курской области, где они будут действовать вместе с российскими подразделениями.

Кроме этого, глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко призвал украинцев не спешить с выводами относительно участия северокорейских войск в штурмах в Курской области. Он пояснил, что слухи о "бесконечных корейцах" преувеличены, поскольку их количество ограничено.

Читайте также:

Армия КНДР - что о ней известно Корейская народная армия - вооруженные силы Корейской Народно-Демократической Республики. В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года - стратегические ракетные войска, а также с 2017 года - специальные тактические войска, пишет Википедия. Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1,2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годные к военной службе 10 миллионов человек. Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами. Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред