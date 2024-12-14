Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Потери уже заметны": Зеленский заявил, что РФ начала бросать в штурмы солдат КНДР

Руслана Заклинская
14 декабря 2024, 17:01обновлено 14 декабря, 17:37
171
Солдаты КНДР стали частью российских подразделений на Курщине, но могут появиться на других направлениях, рассказал президент.
'Потери уже заметны': Зеленский заявил, что РФ начала бросать в штурмы солдат КНДР
Россияне начали использовать солдат КНДР в штурмах / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kcna.kp

Главное из заявления Зеленского:

  • РФ начала привлекать солдат из Северной Кореи в штурмах в Курской области
  • Потери среди северокорейских военных уже заметны
  • Есть информация о возможном использовании солдат КНДР на других участках фронта

Россияне начали активно привлекать солдат из Северной Кореи в штурмах против Украины. Заметное количество военных из КНДР выполняет операции в Курской области. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Уже есть предварительные данные о том, что россияне начали применять в штурмах солдат из Северной Кореи - заметное количество. Россияне включают их в сводные подразделения и используют в операциях в районах Курской области. Пока что только там. Но мы имеем информацию о том, что возможно применение и на других участках фронта. Потери среди этой категории уже тоже заметны", - заявил глава государства.

видео дня

Зеленский подчеркнул, что Россия фактически втянула еще одно государство в войну, и "если это не эскалация, то что тогда эскалация, о которой многие говорили". Он отметил, что именно Путин своими действиями расширяет и продолжает войну.

"Именно он отталкивает возможность мира. И он хочет, чтобы и в Азии у мира прибавилось проблем. Именно для этого россияне обучают Северную Корею современной войне", - отметил президент.

По его словам, Россия игнорирует призывы к деэскалации со стороны международного сообщества, в том числе от таких стран, как Китай и Бразилия. В случае отсутствия жесткой реакции от мира, Москва продолжит делать войну хуже.

"Мы будем защищаться, в том числе против этих северокорейцев. Мы будем и в дальнейшем действовать скоординировано со всеми нашими партнерами, чтобы эту войну остановить - остановить надежно, гарантированным миром", - заверил Зеленский.

Президент добавил, что на следующей неделе планируются переговоры в Европе относительно санкций против России, поддержки украинской обороны, инвестиций в общую оборону Европы и дипломатических усилий ради мира.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армия КНДР / Инфографика: Главред

Участие солдат КНДР в война против Украины - последние новости

Как ранее сообщал Главред, северокорейские войска находятся на территории Курской области России, но еще не принимали участия в боевых действиях против Украины. По словам заместителя спикера минобороны США Сабрины Сингх, они уже находятся в боевой готовности.

Также, по данным ГУР, северокорейцы получили дополнительные запасы продовольствия и приведены в состояние боевой готовности 13 декабря 2024 года. Солдат КНДР подготовили к участию в штурмах позиций украинских военных в Курской области, где они будут действовать вместе с российскими подразделениями.

Кроме этого, глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко призвал украинцев не спешить с выводами относительно участия северокорейских войск в штурмах в Курской области. Он пояснил, что слухи о "бесконечных корейцах" преувеличены, поскольку их количество ограничено.

Читайте также:

Армия КНДР - что о ней известно

Корейская народная армия - вооруженные силы Корейской Народно-Демократической Республики.

В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года - стратегические ракетные войска, а также с 2017 года - специальные тактические войска, пишет Википедия.

Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1,2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годные к военной службе 10 миллионов человек.

Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами.

Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский КНДР Бои в Курской области войска КНДР в Украине
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Днепре прогремел взрыв: есть погибший, среди раненых - полицейские

В Днепре прогремел взрыв: есть погибший, среди раненых - полицейские

17:04Украина
"Потери уже заметны": Зеленский заявил, что РФ начала бросать в штурмы солдат КНДР

"Потери уже заметны": Зеленский заявил, что РФ начала бросать в штурмы солдат КНДР

17:01Украина
"Они заканчиваются, как и все": в ЦПД прокомментировали штурмы солдат КНДР

"Они заканчиваются, как и все": в ЦПД прокомментировали штурмы солдат КНДР

16:37Война
Реклама

Популярное

Ещё
ПВО может не сработать: названы неожиданные цели и сроки удара "Орешником"

ПВО может не сработать: названы неожиданные цели и сроки удара "Орешником"

Гороскоп на завтра 15 декабря: Близнецам - неожиданное предложение, Водолеям - прибыль

Гороскоп на завтра 15 декабря: Близнецам - неожиданное предложение, Водолеям - прибыль

И духу от мышей не останется: лучшее средство избавит от грызунов навсегда

И духу от мышей не останется: лучшее средство избавит от грызунов навсегда

Дочь путиниста Киркорова срочно покинула РФ- детали

Дочь путиниста Киркорова срочно покинула РФ- детали

Таро-прогноз на полнолуние в декабре 2024: на кого прольется золотой дождь

Таро-прогноз на полнолуние в декабре 2024: на кого прольется золотой дождь

Последние новости

18:18

"Бил оккупанта на самых горячих направлениях": погиб молодой украинский пилот - ВС

17:29

Прямо со сцены: Верка Сердючка попрощалась с Россией, детали

17:04

В Днепре прогремел взрыв: есть погибший, среди раненых - полицейские

17:01

"Потери уже заметны": Зеленский заявил, что РФ начала бросать в штурмы солдат КНДР

16:44

Оценил даже Зибров: Пономарев удивил поклонников фото в новом образе

Вопреки угрозам Трампа США не выйдут из НАТО, но Альянс будет штормить – ЗолотарёвВопреки угрозам Трампа США не выйдут из НАТО, но Альянс будет штормить – Золотарёв
16:37

"Они заканчиваются, как и все": в ЦПД прокомментировали штурмы солдат КНДР

16:34

В РФ "УРАЛ" и автобус с оккупантами врезались лоб в лоб: есть погибшие и раненныеВидео

15:52

"Настоящий рыцарь": на фронте погиб известный украинский актер

15:33

Чем для Украины обернется потеря Покровска: эксперт предупредил об опасности

Реклама
15:33

Гороскоп Таро на 2025 год для Стрельцов: чего ждать в любви, финансах и карьереВидео

15:24

Литовскую спортсменку выгнали с Чемпионата мира из-за футболки, как у Зеленского

15:03

Сбросила 15 килограммов: Могилевская поделилась секретом стройности

14:54

В ЕС заговорили о завершении войны и вводе миротворцев в Украину – Politico

14:45

Где 3 отличия между картинками: их отыщут только люди с "самым острым взглядом"

14:28

4 оригинальных способа, как правильно носить шарф с курткой: получится удобно и красивоВидео

14:23

Гороскоп Таро на 2025-й: один из знаков зодиака ждет потрясающий год перемен

13:59

Владимир Пресняков встал на защиту сына, исполняющего чужие хиты в США

13:52

Уничтожен Су-30 и три локомотива: ГУР нанесло мощные удары в тылу РФВидео

12:51

Под угрозой удара колонны россиян: в ГУР узнали о крупных проблемах РФ в Сирии

12:49

"Брак - это тяжело": Екатерина Кухар решилась на откровенное признание

Реклама
12:00

Доходы придется показывать всем: чем обернется меморандум крупных банков

11:56

Таро-прогноз на полнолуние в декабре 2024: на кого прольется золотой дождьВидео

11:56

Андраде "выдала" обоих: новый бойфренд Брежневой засветился в СМИ, фото

11:51

ВСУ поразили нефтебазу в российском Орле, там вспыхнул пожар: детали

11:47

У РФ ощутимые потери: ВСУ ударили по месту скопления оккупантов и двум КП врага

10:55

Позиции удерживать невозможно: в ВСУ заявили о продвижении РФ на востоке

10:46

Солдат КНДР бросят на штурмы: в ГУР предупредили о новых планах оккупантов

10:24

Дочь покойной Заворотнюк беременна первенцем: первые фото

09:58

Гороскоп Таро на 2025 год для Весов: назван самый важный и прибыльный месяцВидео

09:56

Взрывы гремели в 11 областях: РФ ударила по Украине десятками дронов

09:49

Дроны атаковали нефтебазу в российском Орле: после серии мощных взрывов вспыхнул пожар

09:00

Китайский вояж Медведева завершен двумя "договоренностями"мнение

08:54

РФ массированно бьет по Украине ракетами и дронами: в ISW назвали цели ударов

08:47

Дроны заходили волнами: РФ ночью ударила по Киеву - детали

08:20

Загадку разгадать почти невозможно: лишь единицы справятся за 30 секунд

07:48

Армия РФ оккупировала 5 населенных пунктов в Донецкой области - DeepState

06:33

Выйдут ли США из НАТО при Трампе?мнение

05:51

Гороскоп на завтра 15 декабря: Близнецам - неожиданное предложение, Водолеям - прибыль

04:27

Сократить "серую зону" на Херсонщине: Братчук предупредил об опасности со стороны РФ

04:00

Как удалить пятна на сиденье унитаза: рецепт домашнего средства за копейки

Реклама
03:30

"Ему бы аплодировали и в Пекине, и в Москве": Трамп может развалить НАТО - Золотарев

03:00

ПВО может не сработать: названы неожиданные цели и сроки удара "Орешником"

02:35

4 знака зодиака, под которыми рождаются самые богатые женщины

02:30

Что взять с собой в бассейн новичку: что купить и с чего начать

01:00

Дарят детям любовь и заботу: кто лучшие мамы по знаку зодиака

00:49

Отключений не избежать: эксперт назвал города, которые зиму проведут в темноте

00:34

Будут говорить о миротворцах в Украине: Зеленский поедет на саммит ЕС

00:03

Отключение света в Украине — графики на 14 декабря (обновляется)

13 декабря, пятница
23:37

Поедет ли Путин договариваться с Зеленским о мире - неожиданный прогноз

23:36

Только не после сна: эксперт назвала точное время, когда лучше пить кофе с утра

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизация
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
#}
Мы используем cookies
Принять