'Потери уже заметны': Зеленский заявил, что РФ начала бросать в штурмы солдат КНДР

Главное из заявления Зеленского:
- РФ начала привлекать солдат из Северной Кореи в штурмах в Курской области
- Потери среди северокорейских военных уже заметны
- Есть информация о возможном использовании солдат КНДР на других участках фронта
Россияне начали активно привлекать солдат из Северной Кореи в штурмах против Украины. Заметное количество военных из КНДР выполняет операции в Курской области. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Уже есть предварительные данные о том, что россияне начали применять в штурмах солдат из Северной Кореи - заметное количество. Россияне включают их в сводные подразделения и используют в операциях в районах Курской области. Пока что только там. Но мы имеем информацию о том, что возможно применение и на других участках фронта. Потери среди этой категории уже тоже заметны", - заявил глава государства.видео дня
Зеленский подчеркнул, что Россия фактически втянула еще одно государство в войну, и "если это не эскалация, то что тогда эскалация, о которой многие говорили". Он отметил, что именно Путин своими действиями расширяет и продолжает войну.
"Именно он отталкивает возможность мира. И он хочет, чтобы и в Азии у мира прибавилось проблем. Именно для этого россияне обучают Северную Корею современной войне", - отметил президент.
По его словам, Россия игнорирует призывы к деэскалации со стороны международного сообщества, в том числе от таких стран, как Китай и Бразилия. В случае отсутствия жесткой реакции от мира, Москва продолжит делать войну хуже.
"Мы будем защищаться, в том числе против этих северокорейцев. Мы будем и в дальнейшем действовать скоординировано со всеми нашими партнерами, чтобы эту войну остановить - остановить надежно, гарантированным миром", - заверил Зеленский.
Президент добавил, что на следующей неделе планируются переговоры в Европе относительно санкций против России, поддержки украинской обороны, инвестиций в общую оборону Европы и дипломатических усилий ради мира.
Участие солдат КНДР в война против Украины - последние новости
Как ранее сообщал Главред, северокорейские войска находятся на территории Курской области России, но еще не принимали участия в боевых действиях против Украины. По словам заместителя спикера минобороны США Сабрины Сингх, они уже находятся в боевой готовности.
Также, по данным ГУР, северокорейцы получили дополнительные запасы продовольствия и приведены в состояние боевой готовности 13 декабря 2024 года. Солдат КНДР подготовили к участию в штурмах позиций украинских военных в Курской области, где они будут действовать вместе с российскими подразделениями.
Кроме этого, глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко призвал украинцев не спешить с выводами относительно участия северокорейских войск в штурмах в Курской области. Он пояснил, что слухи о "бесконечных корейцах" преувеличены, поскольку их количество ограничено.
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Армия КНДР - что о ней известно
Корейская народная армия - вооруженные силы Корейской Народно-Демократической Республики.
В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года - стратегические ракетные войска, а также с 2017 года - специальные тактические войска, пишет Википедия.
Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1,2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годные к военной службе 10 миллионов человек.
Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами.
Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.
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