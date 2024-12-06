'Это большое дело': ВСУ впервые влупили бронетехнику КНДР на Харьковщине - Forbes

Космические потери агрессоров превышают способность России быстро пополнять войска, обеспечивать их техникой и восстанавливать поврежденное вооружение.

https://glavred.info/ukraine/eto-bolshoe-delo-vsu-vpervye-vlupili-bronetehniku-kndr-na-harkovshchine-forbes-10620284.html Ссылка скопирована

Северокорейский ПТРК на фронте попал под удар ВСУ / коллаж: Главред, фото: militaryarms.ru, УНИАН

Коротко:

На Харьковщине дроны Украины уничтожили противотанковый ракетный комплекс Bulsae-4

Потери на фронте лишают врага возможности поддерживать наступательный потенциал

Украинские дроны нацеливаются не только на российскую технику, но и на вооружение северокорейского производства. Как сообщает аналитик Forbes Дэвид Акс, операторы дронов из украинской группы Vitrolom обнаружили и уничтожили противотанковый ракетный комплекс Bulsae-4 в Харьковской области.

"Взрыв, замеченный вторым украинским дроном, по-видимому, сжег часть восьми противотанковых ракет, которые Bulsae-4 перевозил в своей верхней пусковой установке. Группа Vitrolom заявила, что северокорейская машина была выведена из строя", - пишет аналитик.

видео дня

Это первый задокументированный случай удара по технике КНДР, которую Северная Корея передала России для использования на фронте в войне против Украины.

Кроме Bulsae-4, количество которых остается неизвестным, КНДР также поставила России десятки гаубиц M1989 и реактивных систем залпового огня M1991.

Армия КНДР - что известно / Инфографика: Главред

Дэвид Акс отмечает, что значительные потери российской армии превышают способность Кремля быстро пополнять войска, обеспечивать их техникой и восстанавливать поврежденное вооружение. Это лишает российские подразделения возможности поддерживать наступательный потенциал.

"Без тысяч северокорейских солдат и десятков гаубиц и пусковых установок российские военные усилия были бы еще более хрупкими, чем они есть сейчас. Вот почему первый украинский удар по северокорейской машине на Украине - это такое большое дело. Чтобы отбить двойное наступление на Донбассе и Курской дуге, украинцам придется не только продолжать изматывать российские силы, но и начать изматывать северокорейские силы", - заключает Акс.

Армия КНДР в войне с Украиной - что известно

Как сообщал Главред, ранее эксперт Валерий Клочок ответил, придет ли конец военной поддержке Путина. Дело в том, что Дональд Трамп может потребовать от лидера КНДР Ким Чен Ына некоторых уступок.

В свою очередь представитель Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назара Волошин рассказал, как корейцы "насолили" Путину в войне с Украиной. По его словам, у врага возникли сложности с боеприпасами из КНДР.

Кроме этого, президент Владимир Зеленский назвал направление, где враг хочет прорваться через границу с войсками КНДР. Он отметил, что РФ хочет вернуть контроль над Курщиной, к тому же зайти в Сумскую область.

Другие новости о войне в Украине:

Что известно о Forbes Forbes - американский деловой журнал, основанный в 1917 году, с 2014 года принадлежит гонконгской инвестиционной группе Integrated Whale Media Investments, сообщает Википедия. Forbes.com является частью Forbes Digital, подразделения Forbes Media LLC. В холдинг Forbes также входит часть RealClearPolitics. Вместе эти сайты охватывают более 27 миллионов уникальных посетителей ежемесячно. Сайт Forbes.com работает под лозунгом "Домашняя страница для мировых бизнес-лидеров" и в 2006 году был признан самым посещаемым бизнес-сайтом в мире. Forbes.com использует "модель подписчиков", в которой широкая сеть "подписчиков" пишет и публикует статьи непосредственно на сайте. В 2020 году Forbes получил награду Webby People's Voice Award в номинации "Бизнес-блог/сайт".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред