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"Это большое дело": ВСУ впервые влупили бронетехнику КНДР на Харьковщине - Forbes

Даяна Швец
6 декабря 2024, 12:02
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Космические потери агрессоров превышают способность России быстро пополнять войска, обеспечивать их техникой и восстанавливать поврежденное вооружение.
'Это большое дело': ВСУ впервые влупили бронетехнику КНДР на Харьковщине - Forbes
Северокорейский ПТРК на фронте попал под удар ВСУ / коллаж: Главред, фото: militaryarms.ru, УНИАН

Коротко:

  • На Харьковщине дроны Украины уничтожили противотанковый ракетный комплекс Bulsae-4
  • Потери на фронте лишают врага возможности поддерживать наступательный потенциал

Украинские дроны нацеливаются не только на российскую технику, но и на вооружение северокорейского производства. Как сообщает аналитик Forbes Дэвид Акс, операторы дронов из украинской группы Vitrolom обнаружили и уничтожили противотанковый ракетный комплекс Bulsae-4 в Харьковской области.

"Взрыв, замеченный вторым украинским дроном, по-видимому, сжег часть восьми противотанковых ракет, которые Bulsae-4 перевозил в своей верхней пусковой установке. Группа Vitrolom заявила, что северокорейская машина была выведена из строя", - пишет аналитик.

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Это первый задокументированный случай удара по технике КНДР, которую Северная Корея передала России для использования на фронте в войне против Украины.

Кроме Bulsae-4, количество которых остается неизвестным, КНДР также поставила России десятки гаубиц M1989 и реактивных систем залпового огня M1991.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армия КНДР - что известно / Инфографика: Главред

Дэвид Акс отмечает, что значительные потери российской армии превышают способность Кремля быстро пополнять войска, обеспечивать их техникой и восстанавливать поврежденное вооружение. Это лишает российские подразделения возможности поддерживать наступательный потенциал.

"Без тысяч северокорейских солдат и десятков гаубиц и пусковых установок российские военные усилия были бы еще более хрупкими, чем они есть сейчас. Вот почему первый украинский удар по северокорейской машине на Украине - это такое большое дело. Чтобы отбить двойное наступление на Донбассе и Курской дуге, украинцам придется не только продолжать изматывать российские силы, но и начать изматывать северокорейские силы", - заключает Акс.

Армия КНДР в войне с Украиной - что известно

Как сообщал Главред, ранее эксперт Валерий Клочок ответил, придет ли конец военной поддержке Путина. Дело в том, что Дональд Трамп может потребовать от лидера КНДР Ким Чен Ына некоторых уступок.

В свою очередь представитель Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назара Волошин рассказал, как корейцы "насолили" Путину в войне с Украиной. По его словам, у врага возникли сложности с боеприпасами из КНДР.

Кроме этого, президент Владимир Зеленский назвал направление, где враг хочет прорваться через границу с войсками КНДР. Он отметил, что РФ хочет вернуть контроль над Курщиной, к тому же зайти в Сумскую область.

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Что известно о Forbes

Forbes - американский деловой журнал, основанный в 1917 году, с 2014 года принадлежит гонконгской инвестиционной группе Integrated Whale Media Investments, сообщает Википедия.

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