"Врага выбили": ВСУ восстановили контроль над важной точкой - ОСУВ "Хортица"

Агрессоры из России в Донецкой области понесли большие потери.

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ВСУ имеют успехи в Донецкой области / Коллаж: Главред, карты, Генштаб ВСУ

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Новый Комар снова под контролем Украины

Для врага это была очень удобная точка для развития оперативного окружения Великой Новоселки

Украинские военнослужащие выбили российские подразделения из села Новый Комар на Времовском фронте. Село расположено в Великоновоселковской громаде Волновахского района. Населенный пункт в Донецкой области снова контролируют Силы обороны.

Эту информацию для "Суспільне Донбас" подтвердил 5 декабря представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

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"Врага выбили оттуда и населенный пункт Новый Комар, который расположен в Волновахском районе Донецкой области и входит в Великоновоселковскую поселковую громаду, находится под контролем Сил обороны", - сообщил Волошин.

Кроме этого, таким подтверждением также поделился военный, командир взвода 24ОШБ "Айдар" с позывным "Осмáн" Станислав Бунятов на своей странице в Telegram.

"Ребята освободили Новый Комар на севере от Великой Новоселки, герои. Враг будет продолжать давление и пытаться снова занять н.п., для него это очень удобная точка для развития оперативного окружения Великой Новоселки", - говорится в сообщении.

Также сообщается о том, что российские оккупанты понесли большие потери, многие убежали к трассе. В плен взяты вражеские морпехи из 40-й БрМП РФ.

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал ранее Главред, DeepState также подтвердил, что ВСУ деоккупировали важный поселок в Донецкой области. После успешных действий смелых воинов враг потерял возможность окружить группировку ВСУ возле соседнего поселка Большой Новоселки.

Кроме этого, ВСУ улучшили свои позиции на ключевом направлении. Защитники Украины полностью отбили один из двух плацдармов в районе Купянска.

В то же время другой город на Донбассе под угрозой падения. Ситуация остается опасной, однако сделать окончательные выводы можно будет после старта кампании РФ уже в 2025 году.

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Что известно об ОСУВ "Хортица"? Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины. Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСУВ "Север", на юге - с ОСУВ "Таврия", пишет Википедия.

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