Трамп может уговорить КНДР: придет ли конец военной поддержке Путина - Клочок

Лидер КНДР может пообещать не посылать дополнительных военных подразделений для усиления армии Путина.

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Трамп и Ким могут пойти на определенные договоренности / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скрин

Что сказал Клочок:

Трамп может договориться с Кимом об уменьшении военной мощи России

Участие в войне Киму на руку, ведь корейцы проходят обучение в условиях при боевых действиях

Ядерная программа - это главная цена помощи Северной Кореи России

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может потребовать от главы КНДР Ким Чен Ына некоторых уступок. Речь идет об уменьшении сотрудничества между Россией и Северной Кореей.

Более того, как убежден руководитель Центра общественной аналитики "Башня", председатель Благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок, Ким даже согласится на это.

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К примеру, он будет обещать не посылать дополнительных военных подразделений в Российскую Федерацию.

Участие Северной Кореи в войне РФ и Украины

Комментируя вопрос военной поддержки режима Путина, Клочок предполагает, что КНДР может ограничить ее поставки.

"Но это не означает полного отказа от военного присутствия, потому что на данный момент северокорейцы находятся на территории России, не участвуют непосредственно в военных действиях, но проходят обучение в условиях при боевых действиях", - сказал Клочок в интервью Главреду.

Клочок объясняет, что их не используют как штурмовые отряды, но они учатся вести штурмы и овладевают навыками ведения современной войны с применением сверхсовременных средств.

"И это очень важно и чрезвычайно ценно для Ким Чен Ына. Хотя все это следует из международных договоров. Ведь они подписали с Россией договор о стратегическом партнерстве, поэтому, соответственно, на территории России находятся северокорейцы, которые оказывают помощь. Не в условиях активных боевых действий, а вблизи зон боевых действий. Я и раньше скептически относился к идее использования Северной Кореи в качестве "пушечного мяса" на фронте, и это мнение остается неизменным. Северная Корея не будет этого делать - она обучает своих солдат, готовит свои военные подразделения, и потом эти подразделения станут существенным аргументом в переговорном процессе, в частности на Корейском полуострове, в отношениях с Южной Кореей", - говорит эксперт.

Выведет ли Ким войска из России?

Таким образом, по словам Клочко, Северная Корея сможет противопоставить Южной Корее обученных солдат, которые получили опыт пребывания в зоне боевых действий и имеют понимание того, что такое современная война, и знания того, как она ведется сегодня.

Армия КНДР / Инфографика: Главред

"Поэтому Ким не будет выводить войска из России. Относительно объемов помощи, Ким, собственно говоря, постоянно ведет торг: то увеличивает объемы, то уменьшает, требуя от РФ тех или иных уступок и участия в его инфраструктурных проектах. Например, расширение пропускной способности портов, строительство экономических зон и производство оружия в этих зонах. Это также инвестиции в тяжелую промышленность. А еще это энергоносители - если раньше Северная Корея зависела только от китайских поставок энергоносителей, то теперь получает большие объемы нефтепродуктов из России", - считает эксперт.

Для чего КНДР сотрудничать с Россией?

Кроме этого, Клочок утверждает, что это даже сказалось на цене топлива на бытовом рынке для граждан Северной Кореи: цена снизилась.

Что получила Северная Корея:

Определенный объем стал доступным простым гражданам, что сказывается также на ценах на продукты питания;

Сезонный рост цен, как это обычно случается в Северной Корее, остановился;

В отдельных категориях цены даже снизились.

Однако, как заключает Клочок, главная цена помощи Северной Кореи России - это ядерная программа. Эксперт поясняет, что это, в первую очередь, вопрос создания новых видов ракетного вооружения, подводных лодок, которые являются мечтой Ким Чен Ына, а также запуска созвездия спутников-разведчиков, которые Северная Корея планирует реализовать в ближайшие годы.

Южная Корея и КНДР / Инфографика: Главред

"Она работает над этим в ускоренном режиме. Это также цена, которую Россия платит: передача технологий, которые позволят Северной Корее запускать собственные разведывательные спутники, которые смогут вести наблюдение за Южной Кореей, что даст Киму возможность лучше понимать оперативную ситуацию на Корейском полуострове. И это пугает Сеул как среди консерваторов, так и среди демократов", - резюмировал Клочок.

Другие важные прогнозы Валерия Клочка - что известно

Как сообщал Главред, эксперт Валерий Клочок также объяснил,будут ли США инвестировать в Украину. По его словам, единственная проблема заключается в том, как защитить эти инвестиции.

Также эксперт выдвинул мнение, что Трамп хочет разорвать связь России и Китая. Именно противостояние новоизбранного главы Штатов с Пекином может повлиять на развитие войны между Россией и Украиной.

Кроме этого, Клочок прокомментировал непредсказуемый ответ Трампа упрямству диктатора РФ. Он объяснил, может ли Путин нарваться на Томагавки.

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Кто такой Валерий Клочок Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы. С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой. С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Башня", председатель благотворительного фонда "Новая дорога". С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом. С 2016 по 2018 год - председатель центрального исполнительного комитета всеукраинской партии. С 2006 по 2016 год - руководитель пресс-службы народного депутата, руководитель пресс-службы всеукраинской партии. С 2010 года - до сих пор - основатель, директор частного предприятия. С 2005 по 2006 год - главный консультант секретариата депутатской фракции в Верховной Раде Украины IV созыва. 2005 год (с марта по октябрь) - начальник отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации и связей с общественностью (пресс-служба) Государственной таможенной службы Украины, советник таможенной службы III ранга. С 2004 по 2005 годы - пресс-секретарь депутатской группы в Верховной Раде Украины IV созыва. С 2003 по 2004 годы - инспектор отдела образования районной государственной администрации.

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