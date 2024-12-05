В Южной Корее есть недоверие к Трампу: может ли он повлиять на политику страны

Когда-то Трамп пытался договориться с Ким Чен Ыном, что тот не будет проводить ядерных испытаний.

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В Южной Корее есть недоверие к Трампу / коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, ua.depositphotos.com

Главное из заявления эксперта:

В Южной Корее есть недоверие к Трампу

Ким ввел жесткую политику отношений с Южной Кореей

Сейчас Южная Корея для Ким Чен Ына является врагом

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик предположил, насколько Трамп сможет влиять на ситуацию как внутри Южной Кореи, так и на её внешнюю политику, в частности в отношении Украины.

По его словам, в Южной Корее есть недоверие к Трампу, особенно оно связано с первыми переговорами с Северной Кореей, которые Трамп вел президентом.

"Тогда Трамп мыслил огромными категориями. Он пытался договориться с Ким Чен Ыном, что тот не будет проводить ядерных испытаний и не будет реализовывать свою ракетную программу по созданию межконтинентальных баллистических ракет. Ким выполнил свои обязательства. Но в документах переговорного процесса ничего не говорилось о ракетах средней дальности. И тогда возник дефицит безопасности для Южной Кореи и Японии", - сказал он в интервью Главреду.

Эксперт подчеркнул, что ситуация сейчас значительно отличается от того, что было в начале 2000-х или в середине 2010-х, когда Южная Корея предлагала политику "солнечного тепла".

Смотрите видео интервью Виталия Кулика Главреду о ситуации в Южной Корее:

"Тогда удавалось найти точки взаимопонимания, даже интенсифицировать определенные процессы: тогда говорили о возможности создания транскорейской железной дороги, которая соединит Южную и Северную Корею, и газопровод, который будет идти аж из России в Южную Корею. Но это осталось лишь разговорами. Потому что как только изменилась конъюнктура, Ким ввел жесткую политику отношений с Южной Кореей, а недавно вообще объявил её врагом номер один", - говорит Кулик.

Он добавил, что по большому счету, сейчас Южная Корея для Ким Чен Ына является врагом, "и кто бы её не возглавлял - демократы или правые - это не имеет значения, поскольку для него это маргинальные режимы, которые должны быть уничтожены".

Северная и Южная Корея / Инфографика: Главред

Ситуация в Южной Корее - последние новости

Как сообщал Главред, 3 декабря, президент Южной Кореи Юн Сук Йоль объявил в стране военное положение. Причина решения - политический кризис, вызванный конфликтами между правительством и оппозицией.

Позже, парламент Южной Кореи проголосовал за резолюцию об отмене военного положения. Её поддержали 190 депутатов из 190 присутствующих.

По конституции страны, президент обязан отменить военное положение, если этого требует большинство парламентариев. Поэтому Юн Сок Йоль согласился отменить введенное им военное положение. А 4 декабря в парламент внесли предложение об импичменте президенту.

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Кто такой Виталий Кулик? Виталий Кулик (22 сентября 1976, Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

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