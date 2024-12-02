Ракеты КНДР несут 'серьезную опасность': в ГУР рассказали о новых поставках в РФ

Точность пвиничнокорейских ракет невысока, однако они все равно представляют опасность, сказал Андрей Черняк.

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Россия запускает десятки северокорейских ракет по Украине / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот с YouTube

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Россия использовала около 60 северокорейских ракет KN-23 для атак по Украине

Точность ракет низкая, но они остаются серьезной угрозой

Кроме ракет, КНДР поставляет России миллионы артиллерийских боеприпасов

Российские войска активно используют вооружение, предоставленное Северной Кореей. Враг уже запустил около 60 северокорейских ракет KN-23 во время атак по Украине. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк в интервью "Радио Свобода".

По его словам, хотя точность этих ракет невысокая, они остаются серьезной угрозой.

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"Те технологии, по которым их изготавливали, они устаревшие. С другой стороны, они все-таки представляют опасность, потому что погибнуть от ракеты производства 24 года или погибнуть от ракеты, которая была изготовлена по старым технологиям, - разницы нет. Эти ракеты, эти поставки представляют тоже очень серьезную опасность для промышленности Украины, для населения Украины, абсолютно для всех", - подчеркнул Черняк.

Представитель ГУР отметил, что кроме ракет, КНДР также поставляет России большие объемы артиллерийских боеприпасов. Украина постоянно отслеживает перемещение северокорейских грузов РФ.

"Если говорить об артиллерийских боеприпасах, это миллионы. Мы постоянно видим перемещение грузов, контейнеров. Не исключаем, что там могут быть артиллерийские боеприпасы, которые Северная Корея производит, которые уже содержатся у нее на складах. Да, это тоже огромная опасность для Украины, потому что кроме того, что Россия имеет свой военно-промышленный комплекс, она имеет свои мощности, она еще пользуется теми боеприпасами, которые поступают из Северной Кореи.

НАТО vs "Ось зла" / Інфографіка: Главред

Помощь КНДР Кремлю в войне против Украины - новости по теме

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на территории России уже размещено 11 тысяч северокорейских военных, и их количество может вырасти до 100 тысяч. По данным Украины и ее союзников, КНДР также поставляет России оружие и войска для войны против Украины.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Северная Корея хочет получить доступ к российским ракетным, ядерным и военным технологиям в обмен на участие в агрессии против Украины.

Как сообщал Главред, северокорейские войска, прибывшие в Россию, могут в ближайшее время приобщиться к боевым действиям против Украины, заявил министр обороны США Ллойд Остин. Россия поставляет КНДР топливо и оружие в обмен на военную поддержку.

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