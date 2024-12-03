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Президента Южной Кореи дожали: Юн Сок Йоль отменит военное положение в стране - СМИ

Руслана Заклинская
3 декабря 2024, 23:36
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Кабинет министров Южной Кореи готовится отменить военное положение.
Президента Южной Кореи дожали: Юн Сок Йоль отменит военное положение в стране - СМИ
Юн Сок Йоль отменит военное положение после требований парламента / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео

Главное:

  • Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль согласился отменить военное положение после требований парламента
  • Кабинет министров уже созван, а после формирования кворума военное положение будет отменено

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль согласился в ближайшее время отменить введенное им военное положение. Военных отвели, заседание Кабмина должно как можно быстрее собраться. Об этом пишет Reuters.

Юн объяснил, что введение военного положения было необходимым шагом для решительной борьбы с "антигосударственными силами", которые, по его мнению, парализуют основные функции государства и угрожают либерально-демократическому порядку. Однако после введения военного положения парламент выступили с требованием его отменить. Даже его собственная партия призвала Юн Сок Йоля отменить указ, поскольку законодатели признали его "неконституционным".

видео дня

"Мы немедленно проведем заседание Кабинета министров, чтобы удовлетворить требования Национального собрания (парламента - Главред) и отменить военное положение", - заверил президент Южной Кореи.

По его словам, заседание правительства уже было созвано, но из-за раннего времени (примерно 04:45 по местному времени) кворум еще не собрался. Однако, как только он будет сформирован, военное положение будет официально отменено.

Юн также призвал Национальное собрание прекратить "произвол", который, по его мнению, приводит к серьезным нарушениям в работе государства.

После объявления об отмене военного положения большинство протестующих разошлись.

Ситуация в Южной Корее - главное

Как сообщал Главред, 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сук Йоль объявил военное положение в стране из-за обострения политического кризиса, вызванного конфликтами между правительством и оппозицией. По словам Юна, введение военного положения стало необходимым шагом для защиты конституционного порядка и обеспечения свободы в стране.

Под зданием парламента собрались тысячи граждан. Вскоре начались столкновения между протестующими и правоохранителями, которые блокировали вход в парламент.

Впоследствии парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения, объявленного несколько часов назад президентом Юн Сук Йолем. Резолюцию поддержали все 190 присутствующих депутатов. По конституции, президент обязан отменить военное положение, если этого требует большинство парламента.

Кроме этого, во время недавнего визита украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым предложила Южной Корее приобрести зенитные комплексы Cheongung и другие средства ПВО для ВСУ. Вместо этого Сеул отказал и сослался на высокий спрос этих систем и экспортные обязательства.

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"Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом у агентства 197 бюро, которые работают по всему миру.

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