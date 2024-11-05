ВСУ могли уничтожить десятки солдат КНДР: в разведке Южной Кореи отреагировали

Коротко:
- КНДР перебросила в Россию более 10 тысяч военных
- "Значительное" количество из них уже находится в районе передовой
- В Южной Корее нет информации о первых погибших из КНДР
Более 10 000 северокорейских солдат прибыли в Россию для поддержки ее действий в войне против Украины, причем "значительное количество" из них находится вблизи передовой, в частности в районе Курска. Об этом на брифинге заявил представитель министерства обороны Сеула Чон Ха Кё, ссылаясь на данные разведки, передает Reuters.
Эта информация появилась вскоре после заявления Пентагона, в котором подтверждается, что в районе Курска, вблизи украинской границы, дислоцируется более 10 000 северокорейских военных, хотя их участие в боевых действиях пока не подтверждено.
Украинская разведка также сообщила, что около 12 000 северокорейских солдат, в том числе 500 офицеров и три генерала, уже находятся в России и проходят обучение на пяти военных базах.
"Мы понимаем, что более 10 000 северокорейских военных сейчас находятся в России, и значительная часть из них переместилась в прифронтовые районы, включая Курск", - заявил представитель министерства обороны Южной Кореи Чон Ха Кё.
В ответ на вопрос об участии северокорейцев в боевых действиях, а также относительно сообщений южнокорейских СМИ, которые со ссылкой на анонимного чиновника утверждают о гибели 40 северокорейских военнослужащих на поле боя, в разведке Южной Кореи отметили, что не владеют такой информацией.
Армия КНДР - что о ней известно
Корейская народная армия - вооруженные силы Корейской Народно-Демократической Республики.
В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года - стратегические ракетные войска, а также с 2017 года - специальные тактические войска, пишет Википедия.
Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1,2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годные к военной службе 10 миллионов человек.
Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами.
Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.
Войска КНДР на фронте - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщалГлавред, спикер Госдепа США Мэтью Миллер заявил, что США зафиксировали около 10 тысяч северокорейских военных в Курской области России, которые могут быть привлечены к боевым действиям в ближайшие дни.
По словам руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, солдаты КНДР уже попали под обстрел украинских Вооруженных сил.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская разведка насчитала в Курской области РФ уже 11 тысяч военных из Северной Кореи, и их количество продолжает расти.
Другие новости:
- РФ пыталась устроить теракты на самолетах в США: в WSJ раскрыли детали операции
- Армия РФ оккупировала село Степановка в Донецкой области - DeepState
- Россия атаковала Киев дронами: на Оболони работали силы ПВО
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред