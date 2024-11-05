ВСУ могли уничтожить десятки солдат КНДР: в разведке Южной Кореи отреагировали

КНДР перебросила в Россию более 10 тысяч военнослужащих, значительная часть из которых уже находятся в районе Курской области, отметили в разведке.

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В Южной Корее отреагировали на информацию об уничтожении 40 солдат КНДР / Коллаж Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, ua.depositphotos.com

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КНДР перебросила в Россию более 10 тысяч военных

"Значительное" количество из них уже находится в районе передовой

В Южной Корее нет информации о первых погибших из КНДР

Более 10 000 северокорейских солдат прибыли в Россию для поддержки ее действий в войне против Украины, причем "значительное количество" из них находится вблизи передовой, в частности в районе Курска. Об этом на брифинге заявил представитель министерства обороны Сеула Чон Ха Кё, ссылаясь на данные разведки, передает Reuters.

Эта информация появилась вскоре после заявления Пентагона, в котором подтверждается, что в районе Курска, вблизи украинской границы, дислоцируется более 10 000 северокорейских военных, хотя их участие в боевых действиях пока не подтверждено.

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Украинская разведка также сообщила, что около 12 000 северокорейских солдат, в том числе 500 офицеров и три генерала, уже находятся в России и проходят обучение на пяти военных базах.

"Мы понимаем, что более 10 000 северокорейских военных сейчас находятся в России, и значительная часть из них переместилась в прифронтовые районы, включая Курск", - заявил представитель министерства обороны Южной Кореи Чон Ха Кё.

В ответ на вопрос об участии северокорейцев в боевых действиях, а также относительно сообщений южнокорейских СМИ, которые со ссылкой на анонимного чиновника утверждают о гибели 40 северокорейских военнослужащих на поле боя, в разведке Южной Кореи отметили, что не владеют такой информацией.

Что известно об армии КНДР / Инфографика: Главред

Армия КНДР - что о ней известно Корейская народная армия - вооруженные силы Корейской Народно-Демократической Республики. В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года - стратегические ракетные войска, а также с 2017 года - специальные тактические войска, пишет Википедия. Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1,2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годные к военной службе 10 миллионов человек. Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами. Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

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Напомним, как ранее сообщалГлавред, спикер Госдепа США Мэтью Миллер заявил, что США зафиксировали около 10 тысяч северокорейских военных в Курской области России, которые могут быть привлечены к боевым действиям в ближайшие дни.

По словам руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, солдаты КНДР уже попали под обстрел украинских Вооруженных сил.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская разведка насчитала в Курской области РФ уже 11 тысяч военных из Северной Кореи, и их количество продолжает расти.

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