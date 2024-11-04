"ВСУ будут уничтожать военных КНДР": Сырский сделал важное заявление

Ключевые тезисы:
- Сырский отдал новый приказ украинским военным
- Главнокомандующий ВСУ доложил о Курской операции
В понедельник, 14 октября, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел совещание с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром обороны Рустемом Умеровым, начальником Генштаба Анатолием Баргилевичем. Об этом главком ВСУ написал в Telegram.
Он подчеркнул, что на заседании говорили о фронте, в частности, о Покровском, Кураховском, Торецком, а также Купянском направлениях.
Также Главнокомандующий ВСУ доложил о Курской операции и уничтожении российских сил в определенных районах вблизи украинской государственной границы.
"Мы работаем и будем уничтожать россиян, военных КНДР, всех, кто будет угрожать Украине.", - написал Александр Сырский.
Кто такой Александр Сырский
Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (2019-2024), командующий Объединенным оперативным штабом ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.
Заявления Александра Сырского - последние новости
Главнокомандующий ВСУ сообщал, что украинские защитники сейчас сдерживают одно из самых масштабных наступлений российских войск с начала полномасштабного вторжения. Он подчеркнул, что активные боевые действия, которые продолжаются на отдельных направлениях требуют постоянного обновления ресурсов украинских подразделений.
Как ранее писал Главред, Александр Сырский проинспектировал части и подразделения в Запорожской области. Он проверил их подготовку к оборонительным действиям в осенне-зимний период.
Недавно Главнокомандующий ВСУ работал в воинских частях и подразделениях, выполняющих боевые задачи в Сумской и Курской областях. Во время визита генерал провел работу непосредственно на командных пунктах бригад, после чего рассказал о текущем результате Курской операции. По его словам, ситуация остается под контролем ВСУ, несмотря на попытки армии страны-агрессора России перехватить инициативу.
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