"ВСУ будут уничтожать военных КНДР": Сырский сделал важное заявление

Главнокомандующий ВСУ рассказал, как будут действовать ВСУ на Курском направлении.

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Сырский провел совещание / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Главнокомандующий ВСУ

Ключевые тезисы:

Сырский отдал новый приказ украинским военным

Главнокомандующий ВСУ доложил о Курской операции

В понедельник, 14 октября, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел совещание с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром обороны Рустемом Умеровым, начальником Генштаба Анатолием Баргилевичем. Об этом главком ВСУ написал в Telegram.

Он подчеркнул, что на заседании говорили о фронте, в частности, о Покровском, Кураховском, Торецком, а также Купянском направлениях.

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Также Главнокомандующий ВСУ доложил о Курской операции и уничтожении российских сил в определенных районах вблизи украинской государственной границы.

"Мы работаем и будем уничтожать россиян, военных КНДР, всех, кто будет угрожать Украине.", - написал Александр Сырский.

Армия КНДР / Инфографика: Главред

Кто такой Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (2019-2024), командующий Объединенным оперативным штабом ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

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Главнокомандующий ВСУ сообщал, что украинские защитники сейчас сдерживают одно из самых масштабных наступлений российских войск с начала полномасштабного вторжения. Он подчеркнул, что активные боевые действия, которые продолжаются на отдельных направлениях требуют постоянного обновления ресурсов украинских подразделений.

Как ранее писал Главред, Александр Сырский проинспектировал части и подразделения в Запорожской области. Он проверил их подготовку к оборонительным действиям в осенне-зимний период.

Недавно Главнокомандующий ВСУ работал в воинских частях и подразделениях, выполняющих боевые задачи в Сумской и Курской областях. Во время визита генерал провел работу непосредственно на командных пунктах бригад, после чего рассказал о текущем результате Курской операции. По его словам, ситуация остается под контролем ВСУ, несмотря на попытки армии страны-агрессора России перехватить инициативу.

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