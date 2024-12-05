'Трамп должен заставить Путина вздрогнуть': как победить на переговорах с РФ - СМИ

Задача Украины и ее западных партнеров — найти способ повернуть ситуацию так, чтобы вести переговоры с позиции силы, пишет Foreign Policy.

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Каким на самом деле должен быть мирный план - Foreign Policy / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП, скриншот: видео

Ключевые тезисы:

Путин будет выдвигать требования, равносильные капитуляции Украины

Вашингтон должен помочь Киеву говорить с Москвой с позиции силы

Российский диктатор Владимир Путин уверен, что война в Украине развивается в его пользу. Если избранный президент США Дональд Трамп хочет добиться успеха в посредничестве в мирном соглашении, он должен изменить точку зрения хозяина Кремля относительно того, что он имеет преимущество. В противном случае дипломатия Трампа даст обратный эффект. Об этом говорится в статье Foreign Policy.

Авторы уверены: чтобы начать переговоры с сильной позиции, Трампу нужно будет укрепить влияние США и Украины. Причем сделать это необходимо быстро - "без мучительных задержек и самонавязанных красных линий".

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"Администрация Трампа должна сформулировать кампанию максимального давления, чтобы убедить Москву принять хорошее и прочное мирное соглашение. Выполнив свое обещание восстановить "мир посредством силы", Трамп может дать себе наилучший возможный шанс остановить кровопролитие навсегда", - говорится в статье.

Отмечается также, что Путин, вероятно, видит в растущем интересе Запада к мирным переговорам признак того, что его решимость слабеет, что еще больше подталкивает его выдвигать максималистские требования.

"Хотя Кремль заявляет, что открыт для мирных переговоров, условия, выдвинутые Путиным, будут равносильны украинской капитуляции", - пишет автор.

В дополнение к формальному запрету на вступление Украины в НАТО, Путин, вероятно, будет настаивать на дальнейших уступках, включая ограничение численности украинских военных. Эти условия сделают Украину крайне уязвимой для будущей российской агрессии, что приведет к новому вторжению после периода перевооружения.

"Для Вашингтона попытка принудить Киев принять такую сделку была бы глупостью — не в последнюю очередь потому, что Китай будет наблюдать. Если Путину будет позволено диктовать условия Киеву, Пекин может быть более склонен применить военную силу против Тайваня или других соседей", - отмечает Foreign Policy.

Каким должен быть мирный план Трампа

Задача Украины и ее западных партнеров — найти способ повернуть ситуацию так, чтобы вести переговоры с позиции силы. Для этого нужно:

стабилизировать фронт;

поставки артиллерийских боеприпасов, противотанкового оружия, бронированных боевых машин должны быть увеличены и происходить стабильно;

после вступления в должность Трамп должен быстро начать использовать все, что осталось от выделенных Конгрессом полномочий Байдена по сокращению, что позволяет Вашингтону передавать оружие из существующих запасов США;

Трамп должен гарантировать, что помощь США не имеет "срока годности";

президент США должен немедленно лоббировать в Конгрессе США принятие большого пакета помощи, структурированного как кредит и похожего на Закон о ленд-лизе во время Второй мировой войны;

Трамп должен публично взять на себя обязательство выполнять соглашение о безопасности между США и Украиной , заключенное в июне прошлого года, в котором Вашингтон обещал предоставлять Киеву военную и иную помощь в течение как минимум 10 лет. Аналогичные соглашения были заключены с другими западными странами.

"Подавая Путину сигнал о том, что решимость США не поколеблется, Соединенные Штаты могут побудить Россию вести переговоры на разумных условиях", - резюмирует автор.

Дональд Трамп - что о нем известно / Инфографика: Главред

Мирный план Трампа - последние новости

4 декабря украинская делегация во главе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком встретилась в Вашингтоне с кандидатом Трампа на пост советника по национальной безопасности Белого дома Майком Волцем и его спецпредставителем по Украине Китом Келлогом.

Недавно Кит Келлог заявил, что российско-украинскую войну нужно заканчивать. По его словам, не стоит недооценивать Трампа, он намерен выполнить свои обязательства.

Келлог изложил свой мирный план относительно войны в Украине еще апреле. CNN отмечает, что этот мирный план может очень понравиться "хитрому и лживому" Путину.

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