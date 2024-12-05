Ермак в США встретился с советниками Трампа - Reuters

Глава ОП провел встречу с кандидатом на пост советника по нацбезопасности Белого дома Майком Волцем и спецпредставителем Трампа по Украине Китом Келлогом.

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Майкл Волтц, Кит Келлог и Андрей Ермак провели встречу в США / Коллаж: Главред, фото: Keith Kellogg / Х.com, Википедия, t.me/ermaka2022

Вы узнаете:

С кем в США встречалась украинская делегация

О чем говорил Ермак с советниками Трампа

В среду, 4 декабря, украинская делегация во главе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком встретилась с высокопоставленными представителями избранного президента США Дональда Трампа.

Как пишет Reuters со ссылкой на источник, встреча произошла на фоне того, что Украина ищет поддержки от новой команды в вопросе войны России против Украины.

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"Группа встретилась в Вашингтоне с кандидатом Трампа на пост советника по национальной безопасности Белого дома Майком Волцем и его спецпредставителем по Украине Китом Келлогом", - говорится в сообщении.

Других подробностей источник не рассказал. Команда Трампа в свою очередь, на просьбу прокомментировать встречу не ответила.

Дональд Трамп - что о нем известно / Инфографика: Главред

Визит Ермака в США - что известно

Как сообщал Главред, СМИ писали со ссылкой на источники, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отправится в США во главе официальной делегации. В состав делегации вошли министр обороны Рустем Умеров и первый вице-премьер Юлия Свириденко.

Ключевой целью визита являются переговоры с окружением избранного президента США Дональда Трампа. Ожидается, что стороны обсудят будущий подход новой администрации США к сотрудничеству с Украиной.

Мирный план Кита Келлога

Келлог изложил свой мирный план относительно войны в Украине еще апреле. В нем война называется "кризисом, которого можно было избежать и который из-за некомпетентной политики администрации Байдена… втянул Америку в бесконечную войну".

Основные пункты плана:

Вступление Украины в НАТО — очень отдаленная перспектива, предложенная Киеву в знак символической солидарности, его следует отложить на неопределенный срок.

Будущая помощь США — вероятно, в виде кредитов — будет зависеть от переговоров Украины с Россией. США будут вооружать Украину в той мере, в которой она сможет защитить себя и остановить любые дальнейшие российские наступления до и после мирного соглашения.

Линии фронта должны быть заморожены в рамках режима прекращения огня и установки демилитаризованной зоны. За это Россия получит ограниченное смягчение санкций и полное смягчение только после подписания мирного соглашения, которое устроит Украину.

Налог на экспорт российских энергоносителей пойдет на восстановление Украины.

Киев не будут просить отказаться от возвращения оккупированных территорий, но добиваться этого будет возможно только дипломатическим путем.

Демилитаризованную зону, вероятно, нужно будет охранять, возможно, с привлечением войск НАТО или солдат из других неприсоединившихся стран между двумя сторонами.

CNN отмечает, что этот мирный план может очень понравиться "хитрому и лживому" Путину.

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Кто такой Кит Келлог Кит Келлог - бывший генерал-лейтенант армии США, который работал исполняющим обязанности советника по национальной безопасности в начале срока президентства Трампа. Затем был советником по национальной безопасности бывшего вице-президента Майка Пенса. Сейчас 80-летний Келлог является сопредседателем Центра американской безопасности в AFPI. Келог критиковал непоследовательную поддержку Украины Западом. Еще в сентябре 2022 года он призвал администрацию Байдена предоставить Украине все необходимое оружие, чтобы нанести армии РФ военное поражение. Как пишет The Guardian, в апреле 2024 года Келлог предлагал завершить войну путем переговоров с Россией. В документе "Америка прежде всего, Россия и Украина", соавторами которого являются Келлог и бывший аналитик ЦРУ Фред Фляйц, предлагается прекратить поставки оружия Украине, если Киев откажется от мирных переговоров, или наоборот — усилить поставки, если Кремль не захочет диалога. "Мы говорим украинцам: Вы должны сесть за стол переговоров, и, если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов иссякнет. И мы говорим Путину: Он должен сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", — говорил Келлог в июне. При этом авторы документа признают, что Украине будет трудно принять мирное соглашение, "которое не вернет ей всю ее территорию" и не возложит на Россию ответственность за вторжение.

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