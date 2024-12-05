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Ермак в США встретился с советниками Трампа - Reuters

Анна Ярославская
5 декабря 2024, 06:56обновлено 5 декабря, 07:50
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Глава ОП провел встречу с кандидатом на пост советника по нацбезопасности Белого дома Майком Волцем и спецпредставителем Трампа по Украине Китом Келлогом.
Майкл Волтц, Кит Келлог, Андрей Ермак
Майкл Волтц, Кит Келлог и Андрей Ермак провели встречу в США / Коллаж: Главред, фото: Keith Kellogg / Х.com, Википедия, t.me/ermaka2022

Вы узнаете:

  • С кем в США встречалась украинская делегация
  • О чем говорил Ермак с советниками Трампа

В среду, 4 декабря, украинская делегация во главе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком встретилась с высокопоставленными представителями избранного президента США Дональда Трампа.

Как пишет Reuters со ссылкой на источник, встреча произошла на фоне того, что Украина ищет поддержки от новой команды в вопросе войны России против Украины.

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"Группа встретилась в Вашингтоне с кандидатом Трампа на пост советника по национальной безопасности Белого дома Майком Волцем и его спецпредставителем по Украине Китом Келлогом", - говорится в сообщении.

Других подробностей источник не рассказал. Команда Трампа в свою очередь, на просьбу прокомментировать встречу не ответила.

Трамп инфографика
Дональд Трамп - что о нем известно / Инфографика: Главред

Визит Ермака в США - что известно

Как сообщал Главред, СМИ писали со ссылкой на источники, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отправится в США во главе официальной делегации. В состав делегации вошли министр обороны Рустем Умеров и первый вице-премьер Юлия Свириденко.

Ключевой целью визита являются переговоры с окружением избранного президента США Дональда Трампа. Ожидается, что стороны обсудят будущий подход новой администрации США к сотрудничеству с Украиной.

Мирный план Кита Келлога

Келлог изложил свой мирный план относительно войны в Украине еще апреле. В нем война называется "кризисом, которого можно было избежать и который из-за некомпетентной политики администрации Байдена… втянул Америку в бесконечную войну".

Основные пункты плана:

  • Вступление Украины в НАТО — очень отдаленная перспектива, предложенная Киеву в знак символической солидарности, его следует отложить на неопределенный срок.
  • Будущая помощь США — вероятно, в виде кредитов — будет зависеть от переговоров Украины с Россией. США будут вооружать Украину в той мере, в которой она сможет защитить себя и остановить любые дальнейшие российские наступления до и после мирного соглашения.
  • Линии фронта должны быть заморожены в рамках режима прекращения огня и установки демилитаризованной зоны. За это Россия получит ограниченное смягчение санкций и полное смягчение только после подписания мирного соглашения, которое устроит Украину.
  • Налог на экспорт российских энергоносителей пойдет на восстановление Украины.
  • Киев не будут просить отказаться от возвращения оккупированных территорий, но добиваться этого будет возможно только дипломатическим путем.
  • Демилитаризованную зону, вероятно, нужно будет охранять, возможно, с привлечением войск НАТО или солдат из других неприсоединившихся стран между двумя сторонами.

CNN отмечает, что этот мирный план может очень понравиться "хитрому и лживому" Путину.

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Кто такой Кит Келлог

Кит Келлог - бывший генерал-лейтенант армии США, который работал исполняющим обязанности советника по национальной безопасности в начале срока президентства Трампа. Затем был советником по национальной безопасности бывшего вице-президента Майка Пенса.

Сейчас 80-летний Келлог является сопредседателем Центра американской безопасности в AFPI.

Келог критиковал непоследовательную поддержку Украины Западом. Еще в сентябре 2022 года он призвал администрацию Байдена предоставить Украине все необходимое оружие, чтобы нанести армии РФ военное поражение.

Как пишет The Guardian, в апреле 2024 года Келлог предлагал завершить войну путем переговоров с Россией. В документе "Америка прежде всего, Россия и Украина", соавторами которого являются Келлог и бывший аналитик ЦРУ Фред Фляйц, предлагается прекратить поставки оружия Украине, если Киев откажется от мирных переговоров, или наоборот — усилить поставки, если Кремль не захочет диалога.

"Мы говорим украинцам: Вы должны сесть за стол переговоров, и, если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов иссякнет. И мы говорим Путину: Он должен сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", — говорил Келлог в июне.

При этом авторы документа признают, что Украине будет трудно принять мирное соглашение, "которое не вернет ей всю ее территорию" и не возложит на Россию ответственность за вторжение.

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