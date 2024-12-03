Украинская делегация отправится в США на переговоры с окружением Трампа - СМИ

В состав делегации войдут министр обороны Рустем Умеров и вице-премьер Юлия Свириденко.

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Ермак во главе делегации отправляется в США для важных переговоров / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот

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Украинская делегацию отправится в США в ближайшие дни

Основная цель визита - переговоры с окружением избранного президента США Дональда Трампа

Ермак планирует встречу с Китом Келлогом, которого Трамп хочет назначить на должность спецпредставителя по Украине

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в ближайшие дни отправится в США во главе официальной делегации. Ключевой целью визита являются переговоры с окружением избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило Radio NV со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах.

По данным издания, делегация отправится в США в среду. В ее состав войдут министр обороны Рустем Умеров и первый вице-премьер Юлия Свириденко. Формальной целью визита являются встречи с представителями администрации действующего президента США Джо Байдена, однако основная цель, по информации источников, это встреча с окружением Трампа.

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Один из инсайдеров утверждает, Ермак встретится с Китом Келлогом, которого Дональд Трамп планирует назначить спецпредставителем по Украине. Ожидается, что стороны обсудят будущий подход новой администрации США к сотрудничеству с Украиной.

"Ермак собирался в Америку еще сразу после выборов в США вместе с Ольгой Стефанишиной (вице-премьер, министр юстиции - Главред), но тогда ему не удалось организовать встречи с окружением Дональда Трампа", - отметил собеседник издания.

На запрос издания прокомментировать визит делегации Министерство обороны и Офис президента пока не ответили.

Война в Украине и план Трампа - последние новости

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что избранный президент США Дональд Трамп ознакомлен с позицией Украины и "планом победы". Глава государства надеется на новые переговоры с Трампом, чтобы детальнее обсудить ключевые вопросы.

Также президент США Дональд Трамп избрал специального представителя по вопросам Украины и России. Им стал отставной генерал Кит Келлог, известный своими предложениями по урегулированию войны в Украине.

В апреле Келлог озвучил план, который предусматривает временную заморозку конфликта и начало переговоров между Киевом и Москвой. Инициатива допускает сохранение российского контроля над оккупированными территориями, в то же время оставляя Украине право не признавать их потерю.

Кроме этого, назначенный Дональдом Трампом спецпредставитель США по вопросам Украины и РФ Кит Келлог заявил, что помощь Украине от администрации Джо Байдена усиливает позиции новоизбранного президента Дональда Трампа.

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Кто такой Андрей Ермак Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель Офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.

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