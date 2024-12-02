Вооружение на 725 миллионов долларов: США готовят военную помощь Украине - СМИ

У США остается около 7,1 миллиарда долларов на вооружение для Украины.

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Пакет помощи будет включать необходимое вооружение для сдерживания армии РФ / Коллаж: Главред, фото: ОП, defense.gov, facebook.com/oksana.markarova

Главное:

Новая помощь будет включать боеприпасы для HIMARS

В пакет будут входить противопехотные мины

Байден пока не до конца сдержал обещания по военной помощи Украине

В США готовятся выделить Украине дополнительные 725 миллионов долларов на военную помощь, которая будет включать системы борьбы с беспилотниками и боеприпасами для HIMARS.

Как пишет "Суспільне" со ссылкой на AP, пока неизвестно, идет ли речь о том, что боеприпасы для HIMARS являются дальнобойными ракетами ATACMS, хотя именно о предоставлении этого типа ракет просила Украина.

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Также выяснилось, что пакет военной помощи будет включать больше противопехотных мин. Они должны помочь украинским военным замедлить войска страны-агрессора России и КНДР, действующих в Курской области РФ.

ATACMS / Инфографика6 Главред

Отметим, что сейчас у Штатов остается около 7,1 миллиарда долларов на вооружение, которое возьмут из запасов Пентагона. При этом президент США Джо Байден обещал потратить все одобренные конгрессом средства на военную помощь Украине до конца своей каденции, то есть 20 января.

Военная помощь США Украине - последние новости

Напомним, по информации СМИ, Соединенные Штаты близки к принятию решения о поставках Украине крылатых ракет большой дальности JASSM. Однако Киев может получить их только через несколько месяцев, когда Вашингтон решит все технические вопросы.

Накануне Джо Байден в последнюю минуту обратился к Конгрессу с просьбой предоставить 24 млрд долл. помощи Украине, чтобы усилить ее военную поддержку и пополнить запасы Соединенных Штатов,

Ранее Главред писал, что действующий президент США Джо Байден не успеет предоставить обещанную Украине многомиллиардную помощь до завершения своего срока. Пентагон достиг лимита оружия, которое он может отправлять Украине ежемесячно.

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Что такое ATACMS ATACMS (Army TACtical Missile System) - тактическая баллистическая ракета класса земля-земля, произведенная американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км на твердом топливе. Ее различные варианты оснащения носят индексы МО США MGM-140, MGM-164 и MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковом контейнере имеет индекс М39. ATACMS могут быть выпущены из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS и m142 HIMARS.

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