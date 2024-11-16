Эстония готовит новый мощный пакет помощи для Украины: что в него войдет

Коротко о главном:
- Украина получит важную военную помощь от Эстонии
- Украина сможет производить продукцию отечественной оборонной промышленности
В субботу, 16 ноября, министр обороны Эстонии Ханно Певкур объявил о предоставлении Украине очередного пакета помощи, который будет включать технику и боеприпасы.
"Вскоре исполнится 1000 дней с тех пор, как Украине удалось защитить свою свободу от агрессора, силы которого преобладают. Украина и в дальнейшем будет нуждаться в помощи Эстонии и свободного мира, чтобы защитить себя. Этот пакет помощи был собран из резервов наших Сил обороны, учитывая потребности Украины, но при этом таким образом, чтобы не пострадала обороноспособность Эстонии", - сообщили в министерстве обороны Эстонии.видео дня
В состав нового пакета помощи вошли военные корабли, оборудование для наблюдения, прицелы, баллистические ракеты и различные виды боеприпасов и тому подобное.
Певкур анонсировал также будущую ежегодную программу поддержки эстонских оборонных компаний, которая предоставит Украине возможность получать помощь в производстве продукции отечественной оборонной промышленности.
"Этот пакет помощи не будет последним, и вскоре мы откроем ежегодную программу поддержки эстонских компаний на конкурсной основе, которая позволит Украине получить помощь в производстве продукции эстонской оборонной промышленности. Это не только поддержит Украину, но и экономику и безопасность самой Эстонии", - пояснил глава минобороны Эстонии.
Военная помощь Украине - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, что Белый дом планирует срочно предоставить Украине помощь. Администрация Джо Байдена планирует срочно предоставить Украине 6 миллиардов долларов, которые были выделены на помощь в сфере безопасности. Сделать это хотят до дня инаугурации Дональда Трампа.
СМИ рассказали детали о срочном пакете оборонной помощи США Украине и что туда войдет. В ближайшее время в Украину прибудут более 500 ракет-перехватчиков к системам ПВО Patriot i NASAMS от Соединенных Штатов. Поставки должны удовлетворить потребности Киева до конца 2024 года.
В Пентагоне сделали важное заявление о помощи Украине. Для того, чтобы успеть передать всю обещанную помощь, поставки могут осуществляться еженедельно. Пентагон будет выделять пакеты вооружения Украине по мере пополнения собственных запасов.
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