"Хитрый Путин ждал три года": в чем суть мирного плана спецпосланника Трампа

Кит Келлог может предложить "мрачный компромисс для мрачной войны".

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Владимиру Путину может понравиться мирный план спецпредставителя Трампа по Украине / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, сайт Кремля

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В чем суть мирного плана Келлога

Почему этот план может сыграть на руку Путину

Избранный президент США Дональд Трамп решил назначить генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога на должность специального посланника по вопросам Украины. В связи с этим журналисты CNN объяснили, как может выглядеть завершение войны России и Украины. Как пишет издание, это "большой дипломатический вопрос". Если говорить коротко, то прекращение огня заморозит линию фронта — и обе стороны будут вынуждены сесть за стол переговоров.

Келлог изложил свой мирный план в апреле. В нем война называется "кризисом, которого можно было избежать и который из-за некомпетентной политики администрации Байдена… втянул Америку в бесконечную войну".

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По мнению Келлога, администрация нынешнего президента США предоставляла Украине слишком мало летальной помощи и слишком поздно. Решение Трампа передать первую летальную помощь Украине в 2018 году показало силу, необходимую для противостояния российскому диктатору Путину. Келлог считает, что нужно было передать Киеву больше оружия еще до полномасштабного вторжения или сразу после него, чтобы Украина могла победить.

Мирный план Келлога - в чем суть

По мнению будущего советника Трампа, вступление Украины в НАТО — очень отдаленная перспектива, предложенная Киеву в знак символической солидарности, и что его следует отложить на неопределенный срок.

Будущая помощь США — вероятно, в виде кредитов — будет зависеть от переговоров Украины с Россией. США будут вооружать Украину в той мере, в которой она сможет защитить себя и остановить любые дальнейшие российские наступления до и после мирного соглашения.

Линии фронта должны быть заморожены в рамках режима прекращения огня и установки демилитаризованной зоны. За это Россия получит ограниченное смягчение санкций и полное смягчение только после подписания мирного соглашения, которое устроит Украину.

Налог на экспорт российских энергоносителей пойдет на восстановление Украины.

Киев не будут просить отказаться от возвращения оккупированных территорий, но добиваться этого будет возможно только дипломатическим путем.

Демилитаризованную зону, вероятно, нужно будет охранять, возможно, с привлечением войск НАТО или солдат из других неприсоединившихся стран между двумя сторонами.

Хотя Келлог хочет, чтобы США еще больше вооружили Украину, он признает, что сделать это США не смогут. В плане отмечается, что Соединенные Штаты производят 14 000 артиллерийских снарядов калибра 155 в месяц, которые Украина может израсходовать всего за 48 часов.

CNN отмечает, что этот мирный план может очень понравиться "хитрому и лживому" Путину.

С одной стороны, план предоставляет Украине шанс положить конец насилию в то время, когда она проигрывает на всех фронтах и испытывает острую нехватку основных людских ресурсов. В то же время, он начинает выгодный для Кремля процесс.

"Использование прекращения огня и слабости Запада — его [Путина] сильная сторона, момент, которого он ждал почти три года. План принимает усталость Запада, то, что его производство вооружений не может идти в ногу со временем, и что его ценности расточительны. Он также мало учитывает то, что Россия сделает, чтобы нарушить его видение", - отмечают журналисты.

"Это мрачный компромисс для мрачной войны. Он может и не положить ей конец, а открыть новую главу, когда западное единство и поддержка начнут рушиться, в то время, как Путин продвигается, и за столом переговоров, и на фронте — все ближе к своим целям", — резюмировали авторы статьи.

Мирный план Трампа - последние новости

Будущий советник избранного президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Уолтц в последние дни рассматривает несколько предложений относительно прекращения войны в Украине. Первый сценарий предусматривает заморозку конфликта и переговоры, второй - членство Украины в НАТО в обмен на территории. Об этом писало CNN со ссылкой на два источника.

Как сообщал Главред, американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники также сообщала, что Трамп готовит "мирный план" для Украины. Как исходит из плана, Украина отказывается от планов вступить в НАТО еще как минимум на 20 лет.

Важно отметить, что переговоры по окончанию войны будет вести именно специальный представитель Дональда Трампа. Президент США будет читать его большим авторитетом.

Генсек Альянса Марк Рютте заявлял, что страны НАТО и новоизбранный президент США Дональд Трамп смогут посадить Путина за стол переговоров, когда у Украины будет более сильная позиция.

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Кто такой Кит Келлог Кит Келлог - бывший генерал-лейтенант армии США, который работал исполняющим обязанности советника по национальной безопасности в начале срока президентства Трампа. Затем был советником по национальной безопасности бывшего вице-президента Майка Пенса. Сейчас 80-летний Келлог является сопредседателем Центра американской безопасности в AFPI. Келог критиковал непоследовательную поддержку Украины Западом. Еще в сентябре 2022 года он призвал администрацию Байдена предоставить Украине все необходимое оружие, чтобы нанести армии РФ военное поражение. Как пишет The Guardian, в апреле 2024 года Келлог предлагал завершить войну путем переговоров с Россией. В документе "Америка прежде всего, Россия и Украина", соавторами которого являются Келлог и бывший аналитик ЦРУ Фред Фляйц, предлагается прекратить поставки оружия Украине, если Киев откажется от мирных переговоров, или наоборот — усилить поставки, если Кремль не захочет диалога. "Мы говорим украинцам: Вы должны сесть за стол переговоров, и, если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов иссякнет. И мы говорим Путину: Он должен сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", — говорил Келлог в июне. При этом авторы документа признают, что Украине будет трудно принять мирное соглашение, "которое не вернет ей всю ее территорию" и не возложит на Россию ответственность за вторжение.

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