Трамп и НАТО смогут привлечь Путина к переговорам: Рютте назвал условие

Любая заключенная сделка должна помешать россиянам получить то, чего они хотят.

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Переговоры с РФ / коллаж: Главред, фото: Офис президента, facebook.com/DonaldTrump, скриншот с YouTube

Ключевые тезисы:

США и НАТО должны убедить Путина сесть за стол переговоров

У Украины нет достаточно сильных позиций для начала переговоров

Заключенное соглашение не должно быть выгодным россиянам

Страны НАТО и новоизбранный президент США Дональд Трамп смогут посадить президента страны-агрессора России Владимира Путина за стол переговоров, когда у Украины будет более сильная позиция. Об этом заявил генсек Альянса Марк Рютте, передает The Hill.

По словам генсека, следует убедиться, что "украинцы могут обсуждать будущее своей страны с этой позиции силы".

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"Но они сделают это только тогда, когда почувствуют, что могут из этого что-то получить", - подчеркнул Рютте.

Кроме того, глава Альянса уверен, что НАТО и администрация Трампа убедят Путина начать переговоры.

"Мы сможем привлечь Путина к столу переговоров, потому что он почувствует, что, в конце концов, в его интересах не продолжать борьбу", - сказал генсек НАТО.

Рютте также подчеркнул, что у Украины нет достаточно сильных позиций для начала переговоров с РФ о прекращении войны, потому что любое заключенное соглашение должно "помешать россиянам получить то, чего они хотят".

"Очень важно, чтобы у нас было хорошее соглашение, потому что весь мир будет следить за тем, какое соглашение будет заключено между Россией и Украиной. Мы должны убедиться, что Украина находится в более сильной позиции, чем они есть сейчас, чтобы можно было заключить соглашение, которое будет выгодно не россиянам - а значит Китаю, Северной Корее и Ирану - потому что все они будут следить", - подытожил генсек.

Переговоры с РФ - что известно

Напомним, как сообщал Главред, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что страна-агрессор РФ не хочет переговоров и не будет останавливать войну с Украиной до тех пор, пока ее не принудят к объективному переговорному процессу.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что переговоры с Россией могут начаться только при условии возвращения к ситуации, существовавшей 23 февраля 2022 года.

Также сообщалось, что нынешняя администрация президента США во главе с Джо Байденом предоставила разрешение на удары дальнобойным американским вооружением по территории страны-агрессора России, чтобы усилить Украину. Последние решения Байдена свидетельствуют о том, что в Белом доме понимают неизбежность наступления момента начала переговоров Украины с РФ.

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Кто такой Марк Рютте? Марк Рютте - нидерландский политик, лидер Народной партии за свободу и демократию с 2006 до 2023 года. 26 июня 2024 года назначен генеральным секретарем НАТО, вступил в должность 1 октября 2024 года. Премьер-министр Нидерландов с 14 октября 2010 года до до 2 июля 2024 года, пишет Википедия.

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