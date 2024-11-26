Капитуляция на условиях РФ: Путин давит на запад в вопросе войны - Лакийчук

Путину не нужно, чтобы западные партнеры повлияли на Украину, он хочет другого.

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Путин активно бряцает ядерным оружием, чтобы сдерживать Запад / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Что сказал Лакийчук:

Путин хочет склонить Украину к переговорам

РФ стремится к капитуляции Украины

Кремль угрожает Западу ядерным оружием

Страна-агрессор Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину пытается давить на западных партнеров с целью прекращения помощи ВСУ и украинцам.

Об этом в интервью Главреду рассказал руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук. Однако, по его словам, кремлевский диктатор Путин не имеет целью усилить давление на Украину со стороны западных партнеров.

"Формальные требования он выразил - Россия будет наносить удары по Украине и странам, которые ей помогают. То есть это означает "не помогайте Украине" - мол, вы не будете помогать, я не буду стрелять. Но, по моему мнению, это формальное заявление", - отметил он.

Зато неформально Путин хочет принудить Украину к мирным переговорам, но только на его собственных условиях. То есть, фактически, по плану диктатора, Украина должна капитулировать.

Смотрите видео о том, почему Путин хочет, чтобы Запад прекратил помощь Украине:

"Орбан, кажется, сказал, что было самоубийством и глупостью воевать против ядерной державы. Собственно, это позиция Путина, которую он пытается донести до всего мира: я имею ядерное оружие - сложите оружие, слушайте, что я скажу", - добавил Лакийчук.

Ядерное оружие / Инфографика: Главред

Возможность мирных переговоров Украины и России - что известно

Напомним, что новоизбранный президент США Дональд Трамп много раз подчеркивал готовность работать над проведением мирных переговоров между Украиной и страной-агрессором Россией. В СМИ появилась информация, якобы политик может начать переговоры с Украиной, если кремлевский диктатор Владимир Путин разорвет военные отношения с Китаем.

При этом, как ранее писал Главред, соратник новоизбранного президента Дональда Трампа в Сенате, Майк Раундс, высказался против переговоров о мирном соглашении между Россией и Украиной из-за того, что Кремлю нельзя доверять.

Накануне также политический и экономический эксперт Тарас Загородний отмечал - если Путин согласится на перемирие, это точно спровоцирует серьезный внутриполитический кризис, который наложится на экономический кризис, связанный с нефтью.

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Кто такой Павел Лакийчук? Павел Лакийчук - военный моряк в отставке. В период с 2013 до оккупации Крыма агрессором Россией - руководитель информационных проектов аналитического центра "Номос" в Севастополе. Был заместителем главного редактора журнала "Черноморская безопасность". Ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХI" в 2015-2016 годах. Член координационного совета Гражданской лиги "Украина-НАТО". Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ". Сфера исследовательских интересов: национальная безопасность государства, международное и морское право, евроатлантическое сотрудничество и история военно-морского искусства, указано на сайте Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

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