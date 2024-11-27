'Отправная точка': у Зеленского назвали главное условие начала переговоров с РФ

В Офисе президента назвали главное условие начала переговоров с Россией и отметили, что действия Москвы демонстрируют незаинтересованность Кремля в переговорах.

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У Зеленского назвали условия для переговоров с Россией / Коллаж Главред, фото: kremlin.ru, Офис президента Украины

О чем сказал Ермак:

Переговоры с РФ могут начаться при условии возвращения к ситуации, которая была 23 февраля 2022 года

Россия не заинтересована в проведении мирных переговоров

Дипломатия не имеет перспектив без сильных решений

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что переговоры с Россией могут начаться только при условии возвращения к ситуации, которая существовала 23 февраля 2022 года. Об этом он написал в статье для Dagens Industri.

Ермак подчеркнул, что конструктивные переговоры возможны лишь при условии, когда все стороны конфликта действительно стремятся к прекращению войны.

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"Кроме того, необходимо вернуть ситуацию хотя бы к состоянию на 23 февраля 2022 года. Это стало бы отправной точкой для дальнейшего урегулирования, поскольку до этой даты часть Украины была оккупирована", - отметил он.

Однако, по его словам, Россия пока не демонстрирует заинтересованности в мире, о чем свидетельствует переброска 11 тысяч северокорейских военных для войны с Украиной с перспективой увеличения их количества до 100 тысяч.

Кроме того, запуск Россией гиперзвуковой ракеты средней дальности, способной нести ядерный заряд, по Днепру, вместе с угрозами Путина о новых ударах, еще раз подтверждает отсутствие мирных намерений Москвы. Ермак отметил, что на каждую атаку и ядерную угрозу необходимо реагировать с максимальной решимостью.

"Усиление режима санкций в сочетании с усилением военного и гражданского потенциала Украины, особенно нашей противовоздушной обороны, должно произойти немедленно. Поддержка Украины перед лицом этих вызовов должна быть устойчивой, длительной и долгосрочной", - считает Ермак.

По его убеждению, Европа должна активизировать усилия и разработать надежную стратегическую политику. Усиление оборонной, экономической и дипломатической сфер позволит обеспечить длительный мир, безопасность и стабильность экономики.

Он добавил, что в этом контексте ключевую роль могут сыграть страны Nordic-Baltic Eight (Дания, Эстония, Норвегия, Финляндия, Латвия, Литва, Швеция и Исландия) вместе с Польшей. Их лидерство будет способствовать объединению европейских государств для создания новой архитектуры безопасности, которая будет базироваться на международном праве, эффективном сдерживании, обороне и устойчивости.

"Москва может вести настоящие переговоры только тогда, когда Кремль видит, что его текущая стратегия проваливается. Дипломатия не имеет перспектив без силы, которая ее поддерживает. Не должно быть иллюзии, что успокоение агрессора приведет к длительному миру. Концепция "мир через силу" доказала свою эффективность на протяжении всей мировой истории. Теперь пришло время использовать это еще раз", - подытожил глава ОП.

Мирные переговоры с Россией - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, новоизбранный президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о готовности работать над организацией мирных переговоров между Украиной и Россией. По данным The Guardian, Трамп может инициировать переговоры при условии, если российский лидер Владимир Путин разорвет военное сотрудничество с Китаем. В то же время по информации издания, его подход к диалогу будет ориентирован на условия Кремля.

Администрация действующего президента Джо Байдена дала разрешение на использование дальнобойного американского оружия для ударов по территории России, что должно усилить обороноспособность Украины. Как отмечает The Washington Post, такие решения свидетельствуют о понимании в Белом доме того, что момент переговоров между Украиной и Россией неизбежен.

В то же время союзник Дональда Трампа в Сенате Майк Раундс выступил против мирных договоренностей между Россией и Украиной. По информации Politico, сенатор подчеркнул, что доверять Кремлю нельзя.

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Кто такой Андрей Ермак Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель Офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.

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