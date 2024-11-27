'Любой ценой': стал известен главный приоритет Маска относительно войны в Украине

Илон Маск демонстрирует значительный страх перед третьей мировой войной и ставит для себя приоритетом - умиротворение диктатора Путина, указывает эксперт.

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Какой главный приоритет Маска относительно войны в Украине / Коллаж Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, ua.depositphotos.com

Кратко:

Для таких фигур в команде Трампа как Илон Маск приоритетом является умиротворение Путина

Однако, в команде Трампа есть и здравомыслящие люди, которые понимают российскую угрозу

В команде Трампа есть немало людей, для которых основной целью является именно умиротворение российского диктатора Путина во избежание третьей мировой войны. Об этом в интервью Главреду рассказал руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук комментируя возможный страх новой команды Трампа перед действиями Путина.

По его словам, хотя администрация Трампа еще не сформирована, его команда уже сейчас довольно неоднородна.

"Например, если посмотреть на такие фигуры, как Илон Маск, альтер эго Трампа, который, очевидно, демонстрирует страх перед Третьей мировой войной. Для таких людей, как он, умиротворение Путина любой ценой может быть приоритетом", - указывает аналитик.

Лакийчук отмечает, что среди них есть и здравомыслящие люди, которые осознают, что главная цель Путина - разрушить существующий мировой порядок, в котором США играют ключевую роль.

Смотрите видео Павла Лакийчука Главреду о ядерном шантаже Путина:

Какой подход в конце концов будет преобладать, станет понятно после окончательного формирования администрации, указывает он. Однако вопрос касается не только администрации, но и позиции Сената и Конгресса.

"И боюсь, что до сих пор еще будут мешать гоголь-моголь, пока не выкристаллизуется позиция США", - резюмировал эксперт.

Позиция Трампа по войне в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, новоизбранный президент США Дональд Трамп пока официально не прокомментировал разрешение Украине наносить удары дальнобойными ракетами ATACMS по России. Как отмечает общественный и политический деятель Юрий Рашкин, после инаугурации Трамп может остановить военную помощь Украине, ведь его администрация, вероятно, будет искать способы налаживания отношений с Владимиром Путиным.

Инаугурация Трампа запланирована на 20 января, и до этого времени российский диктатор, вероятно, попытается использовать все возможности, чтобы Украину "сдали", считает руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук.

По словам конгрессмена от Флориды Майка Волтца, которого Трамп назначил советником по нацбезопасности, администрация нового президента займётся переговорами по Украине сразу после вступления в должность.

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Кто такой Павел Лакийчук? Павел Лакийчук - военный моряк в отставке. В период с 2013 до оккупации Крыма агрессором Россией - руководитель информационных проектов аналитического центра "Номос" в Севастополе. Был заместителем главного редактора журнала "Черноморская безопасность". Ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХI" в 2015-2016 годах. Член координационного совета Гражданской лиги "Украина-НАТО". Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ". Сфера исследовательских интересов: национальная безопасность государства, международное и морское право, евроатлантическое сотрудничество и история военно-морского искусства, указано на сайте Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

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